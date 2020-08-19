Президент Беларуси: по Конституции мы уже можем вести дискуссии о переизбрании органов власти

Новости Беларуси. Работа над новой редакцией белорусской Конституции продолжается и будет активизирована. Об этом 19 августа заявил Президент страны во время заседания Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Работа над новой редакцией белорусской Конституции продолжается и будет активизирована. Об этом 19 августа заявил Президент страны во время заседания Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко отметил, что любые перемены должны быть в рамках закона. Глава государства не раз говорил: нынешнее руководство Беларуси не будет выполнять чьи-либо требования, которые скандируют на улицах. И это вовсе не означает, что Президент отрицает необходимость реформ или не слышит соотечественников. Напротив, сам инициировал и регулярно говорит о необходимости редактировать главный закон государства, предлагая цивилизованно всем вместе определиться, какой она будет.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если кто-то хочет перемен, то они должны быть в рамках закона. Перемены всякие должны быть прописаны в Конституции. И эта работа продолжается. Она будет активизирована. И насколько это возможно, и насколько это будет поддержано населением, от этого зависит скорость принятия Конституции. И по Конституции мы уже можем вести дискуссии о переизбрании органов власти. У меня нет другого выхода, как удержать страну в рамках правового поля согласно этой Конституции. Другого выхода нет. В противном случае нами будут управлять другие. Может, кто-то на это рассчитывает.
Александр Лукашенко: надо рассказать, что происходит в Беларуси, чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда
На заседании Совбеза Президент еще раз подтвердил свою позицию относительно незаконности создания в стране тех или иных альтернативных органов. Глава государства напомнил, что их создание с целью захвата власти карается законом. По итогам совещания Александр Лукашенко поручил руководителям профильных ведомств сделать все, чтобы обеспечить безопасность и комфорт для жителей Беларуси.