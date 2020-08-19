Александр Лукашенко: надо рассказать, что происходит в Беларуси, чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда

В связи с этим глава государства поручил сотрудникам МИД информировать руководителей западных стран о реальной ситуации в Беларуси, чтобы, принимая решения, они руководствовались проверенной информацией и не занимались розжигом конфликта внутри нашей страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Им просто надо рассказать и рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения. И предупредить их (не стесняться) об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков – это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается. Это во-первых.

Президент Беларуси: по Конституции мы уже можем вести дискуссии о переизбрании органов власти

И во-вторых, барабанить гусеницами на границе с Беларусью, проводить сейчас учения контрпродуктивно. Они это должны понимать, и они будут за это отвечать, если что случится.