Политолог: украинский кризис закончится крахом бандеровского режима, установленного в ходе госпереворота

Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Путина за гарантии безопасности для Беларуси. 23 июля лидеры двух стран провели переговоры в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания была обстановка в регионе. По периметру Союзного государства спокойнее не становится. Сопредельная Польша только наращивает военную мощь.
На встречу с российским лидером Александр Лукашенко приехал с конкретными доказательствами. Военные и техника перебрасываются все ближе и ближе к нашей границе.
И вот последнее заявление министра обороны Польши. Варшава объявляет о создании саперного батальона. Он будет размещаться в так называемом Сувалкском коридоре – территории, находящейся между Беларусью и Калининградской областью. Плюс ко всему были анонсированы новые инвестиции в оборону. На этом фоне нахождение вагнеровцев в Беларуси, которые обещают поднять нашу армию на новый уровень, воспринимается не более чем закономерность.
Но польская элита явно потеряла не только страх, но и чувство реальности. И все это на фоне больших внутренних проблем страны, которые, понятное дело, официальная Варшава замалчивает.
Василий Колташов, политолог (Россия):
Александр Григорьевич Лукашенко и Владимир Владимирович Путин продемонстрировали нам, что они знают об американских планах использовать поляков максимально, то есть бросить их в огонь. При чем тут Польша, собственно говоря? Польша тут при чем? Вы чего вы хотите, польское общество, польский народ? Вы что, хотите ядерной войны? Чего вы хотите? И это, мне кажется, было главной нотой, где-то прямо звучавшей, где-то немножко приглушенно, во встрече двух президентов – остановить Польшу. Объяснить им, что украинский кризис, конечно, есть, что он через некоторое время закончится крахом бандеровского режима, установленного, как все мы знаем, в результате государственного переворота, то есть незаконно. И, как следствие, поляки должны просто подождать, и через некоторое время начнется, возможно, период нормализации отношений. Может быть, им нужно более вменяемое собственное руководство. Это их внутренний польский вопрос. Не нужно вам жертвовать собой в американских интересах. Тем более что удары могут быть очень-очень жесткими. И об этом уже сказал, пусть и не прямо, Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко, который напомнил, что российское ядерное оружие на территории Беларуси уже есть.
Так чего вы хотите? Хотите, чтобы украинский кризис закрылся? Он закроется, бандеровское государство падет. Внутренний его кризис нарастает. Интернет переполнен жалобами бандеровских командиров, которые ноют, что пушечное мясо, которое им присылают, которое хватают на улицах, не пропитано духом Степана Бандеры, вовсе не хочет воевать. Это признаки кризиса. Тыл устал, тыл разрушился уже, разрушается. Все! Бандеровское государство идет к своей гибели. Поляки, вам зачем в эту кухню залазить на этой стадии?
Безусловно, без внимания на встрече президентов не остался украинский вопрос. Пока Зеленский тешит себя мыслями о вступлении в НАТО (хотя конца и края в этом процессе не видно), Киев несет колоссальные потери, а бойцы на передовой сообщают о моральном упадке. Причем пишут это украинские издания.
Президент Беларуси привел данные оценок США, которые свидетельствуют о безвозвратных потерях ВСУ в 26 тысяч человек со времени начала контрнаступления. Но эта цифра уже явно больше, отметили оба лидера.
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