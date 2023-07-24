Политолог: украинский кризис закончится крахом бандеровского режима, установленного в ходе госпереворота

Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Путина за гарантии безопасности для Беларуси. 23 июля лидеры двух стран провели переговоры в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания была обстановка в регионе. По периметру Союзного государства спокойнее не становится. Сопредельная Польша только наращивает военную мощь. На встречу с российским лидером Александр Лукашенко приехал с конкретными доказательствами. Военные и техника перебрасываются все ближе и ближе к нашей границе.

И вот последнее заявление министра обороны Польши. Варшава объявляет о создании саперного батальона. Он будет размещаться в так называемом Сувалкском коридоре – территории, находящейся между Беларусью и Калининградской областью. Плюс ко всему были анонсированы новые инвестиции в оборону. На этом фоне нахождение вагнеровцев в Беларуси, которые обещают поднять нашу армию на новый уровень, воспринимается не более чем закономерность. Но польская элита явно потеряла не только страх, но и чувство реальности. И все это на фоне больших внутренних проблем страны, которые, понятное дело, официальная Варшава замалчивает.