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Секретарь ЦИК Беларуси: не позднее 1 сентября Советы депутатов определятся с числом округов к выборам депутатов

25 июля 2023 17:16
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Новости Беларуси. Беларусь на пороге двух больших электоральных кампаний. Уже в предстоящем феврале впервые пройдет Единый день голосования: будет определен состав Палаты представителей и сформированы местные Советы депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно установленным срокам, не позднее 1 сентября будет определено количество округов, а также средняя численность избирателей в них. К середине декабря – концу января Центризбирком окончательно завершит формирование территориальных и участковых комиссий.

Секретарь ЦИК Беларуси: не позднее 1 сентября Советы депутатов определятся с числом округов к выборам депутатов-1

Елена Балдовская, секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси:
В законе сейчас установлены конкретные даты, не позднее которых необходимо образовать избирательные округа и установить среднюю численность избирательного округа. Таким образом, не позднее 1 сентября Советы депутатов определятся с числом округов, которые будут образовываться к выборам депутатов. То есть, по сути, определят, в каком количественном составе будут формироваться Советы депутатов, и будет установлена средняя численность избирателей по округам.

Центральная комиссия не позднее 1 октября образует округа по выборам в Палату представителей, и на местах не позднее 1 ноября будут образованы округа по выборам депутатов в местные Советы депутатов.

Окружные и территориальные комиссии избирательные будут образованы не позднее 11 декабря 2023 года, и к концу января уже будут образованы участковые комиссии.

Секретарь ЦИК Беларуси: не позднее 1 сентября Советы депутатов определятся с числом округов к выборам депутатов-4

В территориальные избирательные комиссии представителей могут выдвигать политические партии, общественные организации и трудовые коллективы.

# Выборы в Беларуси # Елена Балдовская # Фотофакт

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