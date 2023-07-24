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Постпред Беларуси при ООН: мы продолжим продвигать наши национальные интересы

24 июля 2023 11:50
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Новости Беларуси. Беларусь входит в число государств, формирующих ядро здравомыслия в мире. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Алейник, открывая семинар с руководителями загранучреждений, который проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Постпред Беларуси при ООН: мы продолжим продвигать наши национальные интересы-1

Академия управления при Президенте на неделю стала площадкой для полноценных дискуссий о путях решения задач, поставленных перед дипломатической службой главой государства и правительством.

Постпред Беларуси при ООН: мы продолжим продвигать наши национальные интересы-4

Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси при ООН:
Несмотря на все сложности, мы будем продолжать продвигать те вопросы, которые являются нашими национальными интересами, нашими приоритетами. У нас много союзников, у нас есть с кем разговаривать. Голос Беларуси слышат в Организации Объединенных Наций. Мы активно продолжим работу.

Сергей Алейник: экспорт остается абсолютным приоритетом в работе МИД – подробнее здесь.

# ООН # Валентин Рыбаков # Фотофакт

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