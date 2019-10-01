«Надо снимать барьеры». Завершился саммит ЕАЭС: что обсуждали за круглым столом

Новости Беларуси. Заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло в Ереване, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в переговорах принял Президент Беларуси. В центре внимания лидеров было больше десятка тем. Это дальнейшее развитие интеграционных процессов, экономика, финансы, энергетика. Обсудили главы государств и международную повестку дня.

Ряд инициатив озвучила белорусская сторона. Так, Александр Лукашенко предложил активнее развивать сотрудничество ЕАЭС с Евросоюзом и странами дальней дуги, где наши товары и услуги пока мало узнаваемы. Подключиться к этому направлению мог бы и Евразийский банк развития. О чём ещё шла речь за круглым столом и не только? И какое будущее ждет евразийскую интеграцию? Из Армении репортаж Ольги Коршун. Уже с самого утра на проспект Баграмяна, 26 приезжают представительные кортежи и пресса. Здание из желтого туфа – государственная резиденция первых лиц Армении. В этих стенах принимались многие важные решения. А сегодня в Ереване прозвучать мнения о будущем и настоящем Евразийской интеграции.

Одним из первых на форум прибывает Александр Лукашенко. Президента Беларуси приветствует Никол Пашинян. Лидеры даже обменялись репликами, но основные переговоры впереди. Тем временем, в резиденцию прибывают и другие участники форума. Кстати, до последнего держал интригу Владимир Путин, и свой приезд подтвердил буквально в последний момент.

Ольга Коршун, корреспондент:

Так или иначе в Ереване в сборе вся интеграционная пятёрка – Беларусь, Армения, Казахстан, Россия и Кыргызстан. Как говорится, вместе шагать веселее. Но, чтобы этот путь напоминал восхождение на горный склон, а не движение по равнине, участникам саммита придётся согласовать немало тем. А судя по повестке этого форума, не избежать и обсуждения наболевших вопросов.

Эксперты отмечают: в последнее время темпы интеграции замедлились Во многом ситуация в ЕАЭС зависит от мировой конъюнктуры. Торговые войны, санкций – мировая экономика уже в этом году может потерять миллионы долларов. Но, конечно, и внутри Союза есть сдерживающий фактор – это барьеры и изъятия в торговле. Для любой страны они не проходят безболезненно, а наша экономика еще и ориентирована на экспорт.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Подвижки есть, но, конечно, не теми темпами, которых бы хотелось, но мы в этом плане очень активно работаем. Я хочу сказать, что даже на заседании совета Евразийской экономической комиссии, когда мы рассматривали этот вопрос, российская сторона заявила, что они внутренний план свой утвердили по снятию барьера. Чтобы придать дополнительные импульсы национальным ведомствам, чтобы они активнее работали над снятием этих болевых вопросов.

К появлению препятствий приводят многие факторы. К примеру, страны не всегда строго следуют дорожной карте сотрудничества или поддерживают национальные товары, создают дополнительный контроль на границах. А еще на прошлом саммите в Казахстане наша страна предложила провести серьезную ревизию отношений. В том числе пересмотреть и Союзный договор. Ведь к 2025 ЕАЭС должен работать как часы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Барьеров в Союзе и так предостаточно. Особенно настораживает, когда они вводятся в таких чувствительных сферах, как, например, госзакупки. Возможно, следует усилить компетенцию комиссии и Евразийского суда. В 2020 году Беларусь примет председательство в нашем Союзе. И мы готовимся со всей серьезностью. ЕАЭС – очень молодое образование. В его развитие нужно вложить еще много сил и средств.

Главный вектор, конечно, экономика. А здесь работы хоть отбавляй. К примеру, для нашей страны важным оставался вопрос распределения ввозных таможенных пошлин. Беларусь поднимала эту тему не раз. А между прочим решение вопроса принесет нашей стране ощутимую прибыль. Уже есть предварительные договоренности Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:

В результате сегодняшних дискуссий, если говорить о финальных цифрах, предварительно договорились, что норматив для нас увеличится на 0,3 %, это будет где-то 4,86 %, если брать общую сумму. В деньгах это примерно 40-50 миллионов долларов дополнительных поступлений в белорусский бюджет.

Несмотря на то, что в ЕАЭС между странами возникают спорные вопросы, для третьих стран притягательность объединения только растет. В 2018 году Молдова получила статус наблюдателя. А в этом за столом переговоров сразу 2 приглашенных гостя. Президент Ирана и премьер-министр Сингапура. С этими странами ЕАЭС будет торговать на особых условиях. В целом сотрудничать с объединением готовы несколько десятков стран.

Александр Лукашенко:

Рады приветствовать в Ереване в качестве почетных гостей президента Ирана Хасана Роухани и премьер-министра Сингапура Ли Сянь Луна. Ваши страны для нас являются очень значимыми партнерами, а потенциал для наращивания экономических связей огромен. Закрепив режим преференций, важно подтолкнуть бизнес и правительства к более планомерному взаимодействию. С удовлетворением отмечаем готовность к заключению договора о свободной торговле с Сербией. В октябре вступает в силу Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китайской Народной Республикой. Подписанный в июне документ об обмене предварительной информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и КНР, позволит ускорить прохождение грузов.

Зона свободной торговли между ЕАЭС и Ираном начнет действовать уже в октябре. А во время саммита такое же соглашение подписали с Сингапуром. Азиатского тигра – так называют эту страну за бурный рост экономики – привлекают торговые возможности ЕАЭС. Президент Беларуси на встрече с президентом Казахстана: «Мы нацелены на углубление наших отношений» За столом переговоров сегодня звучали разные мнения, как сделать работу Союза более эффективной. К примеру, максимально использовать расчеты в национальных валютах. Этот тезис как раз в духе концепции создания общего финансового рынка, которую также утвердили на заседании в Ереване.

Владимир Путин, президент России:

В числе приоритетов и введение общесоюзного регулирования в финансовой сфере. По итогам текущего заседания, имеется в виду утвердить концепцию формирования общего финансового рынка ЕАЭС. Этот документ станет дорожной картой по разработке и утверждению универсальных правил предоставления банковских и страховых услуг, операций с ценными бумагами. Реализация предусмотренных дорожной картой мероприятий позволит упростить доступ граждан наших стран к финансовым инструментам, сделать этот сегмент рынка унифицированным и транспарентным. Хорошими темпами идет процесс совершенствования союзного законодательства в сфере энергетики. Рассчитываем, что уже в ближайшее время вступят в силу договоренности по формированию единого электроэнергетического рынка.

Заседание Высшего экономического совета завершилось подписание документов, которые станут основной для дальнейшего сотрудничества. Их больше десятка. А в кулуарах саммита Александр Лукашенко ответил на вопросы журналиста телеканала «Россия 1». Он интересовался мнением главы белорусского государства, как эффективно построить работу в ЕАЭС.

Александр Лукашенко:

Вы слышали, президент Казахстана говорил о том, что и внутренняя торговля у нас сократилась, и внешняя торговля с другими странами сокращается. Прежде чем говорить о торговле, допустим, наших стран и ЕАЭС в целом, нужно подумать, как счастье найти внутри нашего Союза, как сделать так, чтобы мы наибольшую выгоду получали от торговли внутри Союза. А для этого надо снимать барьеры, надо быть обязательными в плане выполнения своих данных обязательств.