Президент Беларуси на встрече с президентом Казахстана: «Мы нацелены на углубление наших отношений»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с президентом Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны готовы углублять сотрудничество. Беларусь даже подготовила для Казахстана предложения по вхождению в капитал своих крупнейших предприятий. Новому витку взаимодействия послужит и предстоящий визит Александра Лукашенко в эту страну.

В целом, взаимодействие двух государств развивается достаточно динамично. Это способствует и продвижению диалога в Евразийском экономическом союзе.