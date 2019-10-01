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Президент Беларуси на встрече с президентом Казахстана: «Мы нацелены на углубление наших отношений»

01 октября 2019 17:02
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с президентом Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны готовы углублять сотрудничество. Беларусь даже подготовила для Казахстана предложения по вхождению в капитал своих крупнейших предприятий. Новому витку взаимодействия послужит и предстоящий визит Александра Лукашенко в эту страну.

В целом, взаимодействие двух государств развивается достаточно динамично. Это способствует и продвижению диалога в Евразийском экономическом союзе.

Президент Беларуси на встрече с президентом Казахстана: «Мы нацелены на углубление наших отношений»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы нацелены на серьезное углубление наших отношений. Мы внесли ряд предложений не только по торговле чувствительными товарами между нашими странами, но и предложения по вхождению вашей страны в акционерный капитал наших крупнейших компаний, которые по своей величине находятся в топе ведущих в мире. Это говорит о том, что мы очень доверяем вам.

Президент Беларуси на встрече с президентом Казахстана: «Мы нацелены на углубление наших отношений»-4

Думаю, что предстоящий визит положит начало новому этапу нашего сотрудничества. Я очень благодарен Вам за сегодняшнее сотрудничество в рамках ЕАЭС. Мы выступаем с единых позиций. У Казахстана очень конструктивная позиция, она и нам о многом говорит. Поэтому мы полны решимости развивать наше сотрудничество.

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# Беларусь-Казахстан # Александр Лукашенко # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

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