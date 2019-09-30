Сверить часы и не только. Какие темы обсудят на саммите ЕАЭС в Ереване

Новости Беларуси. Столица Армении готовится принять саммит Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С визитом в столицу Армении уже прибывают и другие гости. Среди них – лидеры Молдовы и Ирана, премьер Сингапура – с этой страной по итогам заседания ЕАЭС планирует подписать соглашение о зоне свободной торговли. Ну а в целом, в повестке дня завтрашней встречи -- около полутора десятков вопросов. Это темы экономики и финансов, энергетики и распределения сумм ввозных таможенных пошлин. Более подробно о предстоящих переговорах расскажет моя коллега Ольга Коршун.

Ольга Коршун, корреспондент:

Несколько раз в год лидеры стран ЕАЭС встречаются, чтобы сверить часы и если есть необходимость, отрегулировать скорость движения стрелок. В этом году саммит принимает Ереван. Время и место выбрано неслучайно. Армения председательствует в ЕАЭС. Фактически 2019 заканчивается, а значит, самое время подвести итоги и наметить планы. В Ереване евразийская пятерка соберется в полном составе. Для участия в саммите в столицу Армении прибыл и Президент Беларуси. Его самолет ближе к вечеру приземлился в международном аэропорту «Звартноц».





В последний раз такой саммит проходил в Нур-Султане. В столице Казахстана удалось согласовать документ по созданию общего рынка энергоресурсов. Наверняка, к этой теме вернутся и на встрече в Ереване.

В целом, эксперты ждут от форума конкретных решений. К примеру, актуальным для нашей страны остается вопрос распределения ввозных таможенных пошлин. А ещё на саммите планируют обсудить формирование общего финансового рынка и бюджет на следующий год. Кстати, внести свою лепту в евразийскую казну готовы Иран и Сингапур.





Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Чем больше страна производит, тем больше она заинтересована в поставках в другие страны. Несмотря на то, что страна может быть технологически развита, например, как Сингапур и тем не менее товары реализовать надо. Одно дело подписывать соглашение с каждой страной, другое – подписать соглашения, и вы находитесь в зоне свободной торговли. То есть когда создается группировка, это является одним из важных факторов, именно торговля без границ: в рамках группировки осуществляется движение товаров без таможенных пошлин.

Расширение внешних связей, конечно, пойдет Союзу на пользу, но ресурсы для развития есть и внутри ЕАЭС. Так, к примеру Армения нуждается в замене лифтов. Наша страна готова не только поставить это оборудование, но и создать сборочное производство в стране. Эксперты считают, что именно кооперационные связи помогут развивать не только двусторонние отношения, но и сотрудничество в ЕАЭС в целом.

Игорь Назарук, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Армении:

Надо переходить к кооперационным проектам. Мы готовы организовывать сборочные производства, причем не полностью из наших частей, а мы готовы вести речь о том, чтобы локализовать узлы-работы-услуги, которые будут осуществляться на территории Армении, в частности Еревана. Это будет подстегивать и давать толчок производствам на месте и самое главное – открываются новые рабочие места, появляются новые налогоплательщики и идёт трансфер технологий. Мы будем укреплять друг друга и экономически, и технологически.

Впрочем, на пути к объединению еще есть определённые трудности. В основном, это торговые барьеры и ограничения. Их не один десяток. В Евразийской экономической комиссии ведут работу по их устранению. Но этому процессу явно нужен импульс. Александр Лукашенко на встрече с Николой Пашиняном: «Не переживайте, что мы будем дружить с кем-то против Армении»