На улицах, в школах, библиотеках. По всей Беларуси проходят пикеты в поддержку претендентов в кандидаты в депутаты

Новости Беларуси. В центральном регионе продолжается сбор подписей за претендентов в кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Зарегистрированы инициативные группы. Во всех районах проходят пикеты. Особых ограничений для их размещения нет. Пункты сбора подписей организуют на улицах, в школах, библиотеках, домах культуры населенных пунктов.





Светлана Абрамович, председатель окружной избирательной комиссии Березенского избирательного округа №1:

В нашей окружной избирательной комиссии аккредитованы 4 наблюдателя: от общественного объединения «Белая Русь», от БРСМ, один наблюдатель представляет профсоюзную организацию работников образования и еще один районную ветеранскую организацию.