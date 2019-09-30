На улицах, в школах, библиотеках. По всей Беларуси проходят пикеты в поддержку претендентов в кандидаты в депутаты

Новости Беларуси. В центральном регионе продолжается сбор подписей за претендентов в кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В центральном регионе продолжается сбор подписей за претендентов в кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Зарегистрированы инициативные группы. Во всех районах проходят пикеты. Особых ограничений для их размещения нет. Пункты сбора подписей организуют на улицах, в школах, библиотеках, домах культуры населенных пунктов.
Светлана Абрамович, председатель окружной избирательной комиссии Березенского избирательного округа №1:
В нашей окружной избирательной комиссии аккредитованы 4 наблюдателя: от общественного объединения «Белая Русь», от БРСМ, один наблюдатель представляет профсоюзную организацию работников образования и еще один районную ветеранскую организацию.
Сбор подписей продлится до 7 октября. Впоследствии все документы проверят и если претендента поддержат не менее тысячи людей, будет принято решение относительно присвоения статуса кандидата в депутаты.