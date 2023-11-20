Генсек ОДКБ проинформировал Лукашенко о результатах работы

Новости Беларуси. Александр Лукашенко рассчитывает, что предстоящий саммит ОДКБ в Минске поспособствует наращиванию коллективных усилий по обороне и безопасности в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко – генсеку ОДКБ: «Мы переживаем непростой период на постсоветском пространстве». Подробнее здесь.

Работу Объединения и подготовку к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности глава государства 20 ноября обсудил с генсеком Организации Имангали Тасмагамбетовым. Встреча лидеров стран – участниц ОДКБ запланирована на 23 ноября в Минске.