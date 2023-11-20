Генсек ОДКБ проинформировал Лукашенко о результатах работы
Новости Беларуси. Александр Лукашенко рассчитывает, что предстоящий саммит ОДКБ в Минске поспособствует наращиванию коллективных усилий по обороне и безопасности в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко – генсеку ОДКБ: «Мы переживаем непростой период на постсоветском пространстве». Подробнее здесь.
Работу Объединения и подготовку к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности глава государства 20 ноября обсудил с генсеком Организации Имангали Тасмагамбетовым. Встреча лидеров стран – участниц ОДКБ запланирована на 23 ноября в Минске.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я надеюсь, что данное мероприятие в рамах военно-политической организации в Минске будет способствовать наращиванию наших усилий по обороне и безопасности членов ОДКБ.
Имангали Тасмагамбетов, генеральный секретарь ОДКБ:
Прежде всего позвольте выразить искреннюю признательность за возможность с вами действительно обсудить и проблемные вопросы, и текущие процессы работы над проведением, как вы сказали, очень важных мероприятий. Что касается исполнения плана мероприятий по реализации решений Совета коллективной безопасности ноябрьской сессии прошлого года и приоритетных направлений Республики Беларусь перед председательством, мы подготовили доклад.
Должен сказать, что из 34 мероприятий 32 исполнены. Два мероприятия, к сожалению, выполнить не смогли. Это прежде всего наши международные контакты с европейскими международными организациями, такими как ОБСЕ. В силу их позиций. И второй вопрос – это поручение Совета коллективной безопасности по доработке решения по помощи Армении, в прошлом году не принятые. Армянская сторона, хотя все остальные союзники поддержали это решение, не выражала никакого своего интереса к этому документу. Более того, в завершающей части нашей работы они попросили снять его с повестки вообще рассмотрения.