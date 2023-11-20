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Белорусская делегация выступила на заседании ПА ОБСЕ в Ереване

20 ноября 2023 17:38
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Евросоюз в одностороннем порядке разрушил систему совместной работы по обеспечению пограничной безопасности. Такое мнение высказали белорусские парламентарии в ходе заседания Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Ереване, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская делегация выступила на заседании ПА ОБСЕ в Ереване-1

Эскалация напряженности в регионе продолжается: под предлогом «миграционной угрозы», европейские власти стягивают к нашим границам вооруженные силы, строят новые разделительные заборы и стены.

Белорусская делегация выступила на заседании ПА ОБСЕ в Ереване-4

Между тем, белорусские пограничники уже не раз фиксировали грубые нарушения прав мигрантов со стороны западных силовиков. Жестокость по отношению к людям поражает – только в этом году на границе погибло больше 20 иностранцев.

Белорусская делегация выступила на заседании ПА ОБСЕ в Ереване-7

Множатся и беспочвенные обвинения в адрес официального Минска, который якобы провоцирует «миграционный кризис». Беларусь, в свою очередь, неукоснительно выполняет международные обязательства по оказанию помощи беженцам. Так, с февраля 2022 года в нашу страну въехало практически 130 000 украинских граждан. Они бесплатно получают социальную и медицинскую помощь, принимаются на работу без подтверждения документов об образовании. Еще одна значимая тема, на которой акцентировали внимание представители белорусской делегации, – борьба с коррупцией.

Белорусская делегация выступила на заседании ПА ОБСЕ в Ереване-10

Денис Карась, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси
Борьба с коррупцией является важнейшим приоритетом внутренней политики Республики Беларусь. Ее пагубные последствия заключаются в том, что она размывает такие важнейшие конституционные принципы консолидации нашего общества, как принцип социальной справедливости и равенства всех перед законом. Наша страна следует таким основополагающим принципам, как обеспечение прозрачности действий и решений государственных органов, эффективных контрольных и надзорных процедур, а также неотвратимости ответственности в случае нарушения требований законодательства.

Белорусская делегация выступила на заседании ПА ОБСЕ в Ереване-13

В Беларуси продолжают совершенствовать правовую базу для борьбы с коррупцией. Акцент делается на профилактике преступлений. Также разработан механизм обращения в доход государства средств, которые получены незаконным путем.

# ОБСЕ # Денис Карась # Фотофакт

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