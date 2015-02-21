«Надеяться на самых близких, родных нам братьев мы будем. Но всегда надо рассчитывать на себя»

Кстати, после майдана в Украине отменили День защитника Отечества, известный как «23 февраля». Но в Беларуси этот праздник по-прежнему отмечают, я бы сказал, всенародно: мужчин ожидают сюрпризы от жен, подруг и сотрудниц, по крайней мере – теплые слова (и не только в надежде на ответные «отдарочки» 8 марта). Но, прежде всего, 23 февраля - это праздник для людей в погонах.

И президент Лукашенко накануне Дня защитника Отечества посетил Министерство обороны, где встретился с военной элитой страны. Кроме неформального эпизода, когда президенту подарили автомат, разговор с военными был серьезным. Алексей Мартиненок с подробностями.

«Нам чужого не надо, своего никому не отдадим» - ключевой тезис президента. Такой встречи с основными фигурами вооруженных сил не было уже давно. Разговор об актуальном, что называется, назрел.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы видим, что происходит на так называемых театрах военных действий в связи с конфликтами, их хватает. Изучаем их и, естественно, не можем не реагировать, учитывая нашу ситуацию.

Обмен мнениями в узком командном составе — за закрытыми дверями. Здесь, наверное, можно применить термин «военная тайна».

Новые задачи — реакция на ситуацию в мире. Противоречия между Россией и НАТО, война в Украине — это проблемы, на которые Беларусь не может закрыть глаза, хотя бы исходя из своего географического положения.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня мы наблюдаем снижение эффективности системы международной безопасности. Такие организации, как ООН, ОБСЕ, находятся под очевидным влиянием соответствующих государств. Для применения силы в отношении того или иного суверенного государства уже не нужна санкция Совета Безопасности ООН.

Отсюда простой вывод: порох держать сухим и не экономить на солдатах. Финансовый запрос Минобороны полностью поддержан. На счету и каждый рубль, и каждый патрон. Большая модернизация вооруженных сил продолжится до 2020 года.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Вопросы касаются закупки летательных аппаратов - вертолетов, бронированной техники для сил специальных операций, автомобилей повышенной проходимости. Вопросы касаются капитального ремонта имеющейся авиационной техники и ряда других задач.

Белорусская военная модель глубоко интегрирована с российской. Союзное государство дает возможность учиться в уникальных условиях: от степей Ашулука до побережья Балтики. Но важно наработать и свой собственный опыт.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы, наверное, уж слишком заорганизованы на совместных учениях с Российской Федерацией. Нам надо свои учения проводить согласно той концепции, которую мы сегодня обсуждали. Строительство наших вооруженных вил, действий. Надеяться на самых близких, родных нам братьев мы будем. Это хорошо. Но всегда надо рассчитывать на себя. Если мы говорим сегодня, что приоритет отдаем мобильным подразделениям и под это автомобили делаем бронированные, закупаем там что-то (оружие, вооружение) и так далее, давайте проводить такие мероприятия.

Мобильные войска еще называют «тяжелым спецназом». В его арсенале должна быть новейшая бронетехника. В середине 2012 на вооружение поступили аналоги известного «Хаммера» под названием «Богатырь», их даже на параде 3 июля показали.

Через два года Минский завод колесных тягачей собрал свою машину-броневик. «Лис» на базе российских комплектующих недавно продемонстрировали президенту. Такой «внедорожник» развивает скорость до 125 километров в час и может форсировать болото глубиной до метра.

Наши беспилотники на вооружении уже давно, причем каждые пару лет выпускаются новые модели. Беларусь держит лидерство в этой сфере не первый год. Всего же в стране модернизируют или полностью разработано 70 образцов военной техники.

Дмитрий Поверенный, заместитель начальника международного управления Министерства обороны Республики Беларусь:

Мне по долгу работы приходится часто бывать за рубежом, видеть другие вооруженные силы. Я скажу, что действительно наша армия является одной из боеспособных в Европе. Это отмечают даже наши зарубежные коллеги.

У зарубежных коллег сейчас совсем не принято критиковать государства, которым осталось наследство советских вооруженных сил. Тем более те, где такому начальному военному капиталу нашли не только применение, но и развитие. Даже символично, что автомат Калашникова в подарок президенту преподнес совсем недавно назначенный министр обороны.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Старое, верное, доброе оружие, которое на сегодняшний день востребовано в большинстве стран мира, которому скоро уже будет 60, которое должно ассоциироваться с вооруженными силами, надежными и верными.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Хорошее оружие, мое. Спасибо. Вы должны знать: в необдуманные, в ненужные для страны авантюры я вас никогда не втяну. Но если придется защищать свою землю и стоять спиной к спине, плечом к плечу, вы можете быть уверены, что меня вы там увидите в первых рядах.