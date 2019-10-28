Александр Лукашенко: «Мы не должны бряцать оружием. Мы миролюбивое государство»

Новости Беларуси. Оценка рисков, угроз и реакция на демонстрацию силы. Позицию Беларуси в связи с учениями НАТО у границ нашей страны обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко принял с докладами госсекретаря Совета безопасности Станислава Зася и министра обороны Андрея Равкова. Участие в разговоре также принял начальник главного разведывательного управления – заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Павел Тихонов.

Военные сборы Североатлантического альянса на территории Литвы угрозы для Беларуси не представляют: это скорее политическое давление, но на демонстрацию силы страна не может не реагировать, заявил Президент. Расположение в 15 километрах от наших рубежей – случай беспрецедентный. Как подчеркнул Александр Лукашенко, учебный центр находится и в непосредственной близости от атомной станции в Островце. БелАЭС полностью защищена от потенциальных атак с воздуха, но военным необходимо принять все необходимые меры безопасности и на земле. Глава государства напомнил, что несколько дней назад поручил подготовить план мероприятий по адекватному реагированию на сложившуюся военную обстановку в регионе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы имеем все данные. Полтысячи где-то военных, до 600, наверное, человек, которые перебрасываются к нашим границам. Где-то, наверное, 29-30 танков, бронетехники и бронемашин и так далее со всем сопутствующим персоналом. Это, конечно, бронетанковый кулак. Тут не надо приуменьшать значение. Но 30 танков и 30 бронемашин – это сегодня просто смешно против белорусской армии. Мы же, как я часто говорю, четыре модернизации своей армии провели и мы прекрасно понимали, какие кулаки будут созданы у наших границ и с каким противником мы, не дай бог, сможем столкнуться. Мы к этому готовились, поэтому 30 танков – это просто смешно для нашей армии. Мы даже никаких телодвижений можем не предпринимать, чтобы противостоять этим людям.

Вопрос не в этом. Вопрос в том, что создан прецедент. Никогда еще так демонстративно к нашим границам из-за океана не перебрасывались войска. Никогда такого не было. По-моему, даже в Литве это впервые. Это прецедент. Это, во-первых. А во-вторых, естественно, на такие демонстрации мы просто вынуждены отвечать. При этом надо понимать, что мы не должны бряцать оружием. Мы миролюбивое государство. Мы не хотим воевать. Мы уже навоевались, я уже говорил, мы навоевались в чужих войнах, мы всегда теряли больше, чем кто-либо в этих войнах, начиная с Наполеона. Свою экономику, своих людей. Еще раз подчеркиваю, это были не наши войны. Но мы всегда страдали от этих нашествий. Поэтому страница войн для белорусского народа уже перевернута. Наша политика понятна. Мы хотим, чтобы в этом регионе и в Европе в целом, в нашем общем доме был мир. Но, видимо, кому-то неймется.