Годовщина Евромайдана: протесты в центре Киева запустили цепочку событий, которая привела к гибели тысяч украинцев

Сражение под Дебальцево кроме гибели людей и уничтожения военной техники нанесло моральный и политический ущерб официальному Киеву. Случайно ли все это совпало по времени с годовщиной кровавого Майдана? Из Киева журналист Оксана Витер.

Оксана Витер, корреспондент:

В эти дни на Майдане установлены прожекторы, которые по вечерам разрезают небо над площадью. Каждый из них установлен на том месте, где год назад погиб участник протестов. Световых столбов много, около сотни – по числу жертв Майдана.

Однако протесты в центре Киева запустили такую цепочку событий, которая привела к гибели тысяч украинцев.

Неспокойно на Майдане стало в ноябре 2013. Люди собрались протестовать против решения властей отложить Евроинтеграцию. Уже в декабре начались первые жесткие столкновения с милицией. В январе активисты Майдана, вооруженные коктейлями Молотова, тротуарной плиткой и железными прутьями, начали прорываться в правительственный квартал. Именно тогда появились первые погибшие. Через месяц, в конце февраля, в ходе массовых столкновений и от пуль неизвестных до сих пор снайперов погибло около сотни человек и более тысячи было ранено. Заочно главными виновными в тех событиях названы представители власти, в том числе и Виктор Янукович.

Петр Порошенко, президент Украины:

Я не сомневаюсь, что он вечно будет гореть в аду, но это уже вне юрисдикции земного суда.

Это заявление Петр Порошенко сделал во время церемонии вручения госнаград членам семей погибших участников Евромайдана.

По всей Украине в эти дни проходят траурные мероприятия.

Участник мероприятия:

Началась война на востоке Украины. Есть негативные эмоции, потому что год прошел, а реального результата мы не видим.

На годовщину кровавого Майдана возле поклонного креста собрались десятки участников протестов. Александр Топалов из Житомира тоже пришел помянуть товарищей. В прошлом году мужчина приехал на Майдан одним из первых. Вспоминает, как сам готовил коктейли Молотова. Многих убитых знал в лицо. Нынешним положением дел в стране военный недоволен. Считает – протестующие погибали зря.

Александр Топалов, участник протестов на Майдане:

Хороших воспоминаний нет, есть только плохие воспоминания. Потому что много людей полегло. Наших ребят много полегло. А сейчас, я думаю так, как наше правительство думает, что полегли и полегли. Порядка у нас нет в государстве.

Год назад мало кто мог предполагать, что смена власти будет иметь столь пагубные последствия, - говорят политологи: в регионах начнут орудовать вооруженные банды, а на востоке страны разгорятся настоящие военные действия. Да такие, что правительство начнет консультации в ООН по вводу миротворцев и будет просить оружия у США.

Денис Денисов, директор Украинского филиала Института стран СНГ:

Майдан и госпереворот, который был год назад, он спровоцировал впоследствии целый ряд тенденций, которые до сих пор мы наблюдаем на Украине. В том числе и то кровопролитие, которое происходит на востоке страны, а именно гражданская война, которая там происходит.

За время военных действий в Донбассе по данным ООН погибло более пяти тысяч мирных жителей. Десятки тысяч раненых. Только вокруг Донецка взорвано пять мостов. Стерты с лица земли два крупных аэропорта, города и села. Убытки от разрушений достигли полумиллиарда долларов. В стране более миллиона беженцев.

Лидия Тараненко – одна из них. С десятилетней дочерью Настей она приехала в Киев из Марьинки. В поселке на линии фронта женщина жить не смогла.

Лидия Тараненко, беженка:

Нас полностью разбили, полностью разбили. У нас нет ни окон, ни дверей - ничего у нас нет. То все время сидели в подвале. Воды нет, света нет - ничего нет.

В Киевском центре для переселенцев семье дали теплые вещи и продукты. Но скоро Лидия с дочерью могут оказаться на улице.

Лидия Тараненко, беженка:

Вот в общежитии комендант уже предупредила: мы вас выгоняем. Вот это, я вам скажу, и вся правда. Дискриминация.

Кроме того, 2014 стал для Украины годом глубоко экономического кризиса. Страна потеряла полуостров Крым. Война в Донбассе вывела из строя четыре крупнейших металлургических комбината. Только за четвертый квартал прошлого года ВВП страны просел на 15 процентов по сравнению с 2013. За год национальная валюта подешевела более чем втрое. Если в начале революции доллар стоил восемь гривен, то теперь на черном рынке приблизился к отметке в 30 гривен.

Людмила Терехова, пенсионер:

У меня 40 долларов пенсия. Можно прожить на эту пенсию? Заплатить за квартиру. Надо хоть какое-то, извините, пальто и какие-то сапоги себе купить. Тысяча гривен сейчас – это сорок долларов. А доллар сейчас сколько – это с ума сойти можно!

Ольга Юрьевна на свой нехитрый товар – фасоль и тыкву с собственного огорода – цену пока не поднимала. Сетует: покупателей и так нет.

Ольга Кравченко, пенсионер:

Проработала 40 лет, заработала 1000. И должна торговать, потому что нет денег, чтобы дожить. И все, ничего не хочу больше говорить. Наше правительство – нет его.

За год страна потеряла большую часть золотовалютного запаса, - говорят экономисты. Главной надеждой на хоть какую-нибудь стабилизацию остаются кредиты МВФ. Более того, все идеалы Майдана так и остались идеалами. Соглашение об ассоциации с ЕС вновь отложено, ситуация с той же коррупцией почти не изменилась.

Владимир Скачко, политический обозреватель:

Главный итог Евромайдана - тотальное разочарование. Ни один из тех лозунгов, под которыми люди вышли на Майдан, боролись на Майдане, убивали друг друга и милиционеров, свергали режим Януковича, ни один из этих лозунгов не был не просто выполнен, он обернулся прямой противоположностью.

В воскресенье в Киеве состоится марш памяти, на который должны приехать и лидеры отдельных Европейских стран. Уже в понедельник пойдет второй год после Евромайдана, и даже оптимисты слабо верят в то, что он будет легче года минувшего.

Оксана Витер, корреспондент:

До сих пор в Украине идет работа по выяснению подробностей событий прошлого февраля. Все обстоятельства изучает группа из 70 следователей, которые уже опросили более двух тысяч свидетелей. Для кого-то Евромайдан стал уроком, а для кого-то и учебным пособием. И все чаще эксперты в Украине приходят ко мнению, что в этой истории нужно ставить не точку, а запятую, ведь все может повториться.