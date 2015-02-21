«К автоматной очереди мы уже привыкли». После Дебальцево будет настоящее перемирие или всего лишь передышка?

Дебальцево! Это название населенного пункта в Украине в последние дни стало уже нарицательным. В котле оказались тысячи солдат вооруженных сил Украины. И пусть военные историки проводят аналогии со Сталинградом или другими решающими битвами второй мировой войны, но политически это не весьма корректно и не совсем уместно накануне 70-летия Великой Победы! Но, как раз таки политическим смыслом наполнилось это «Дебальцево». Почти как лозунги и заголовки в мировых СМИ: «Дебальцево как поражение Европы» или, например, «Сгорит ли минский мир в котле Дебальцево?». Без Минска вновь не обошлось…

После исторической встречи лидеров Германии, Франции, России и Украины, так называемой «нормандской четверки», на белорусской земле, Президент Лукашенко выдвинул новую громкую инициативу: в течение суток собственными силами Беларусь готова прекратить конфликт в районе Дебальцево. Предложение белорусского лидера услышали в мире и тем более в огненных районах Украины. Из окрестностей Дебальцево репортаж Анны Румянцевой.

Житель Дебальцево:

Город Дебальцево – горячая точка. У меня на глазах убило молодого мужчину, соседа.

Ирина Викторовна, белоруска по национальности, одна из тех 45 тысяч жителей Дебальцево – столько человек там было до начала конфликта. Примерно как в Мозыре или Борисове. Сейчас никто не сможет сказать, сколько осталось.

Этот город является или, вернее сказать, был одним из крупнейших железнодорожных узлов Украины. Через него проходит удобное сообщение между Донецком и Луганском. После боев за донецкий аэропорт статус самой горячей точки Донбасса получил именно город Дебальцево. В этом году он был под контролем ДНР, потом его смогла отбить украинская армия.

Даже после соглашений Минска-2 и наступления перемирия в прошлое воскресенье, бои за этот выступ, или язык, который стал «котлом», продолжались. И вот в четверг ополченцы заявили, что город снова перешел под их контроль. Официальный Киев выступил с сообщением, что силовики планово отошли из Дебальцево. О потерях с обеих сторон поступает противоречивая информация.

Житель Дебальцево:

Последнюю неделю очень много раненых, убитых. Дело в том, что никто из нас не хочет войны и кровопролития, но если не могут договориться наверху, надо решать на этом уровне. Они не могут там поделить власть, деньги и свой бизнес, а из-за них гибнут простые люди, такие как мы.

По некоторой информации в районе Дебальцево еще остаются украинские военные. По данным ополченцев, оружие сложили 400 силовиков. Генштаб Украины называет другую цифру - 110 человек.

На неделе президент Александр Лукашенко заявил, что у Беларуси есть конкретный план по решению проблемы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Беларусь могла бы сыграть большую роль в урегулировании этого конфликта, если бы стороны, вовлеченные в конфликт, этого хотели. Мы готовы не просто быть посредником, а достойно прекратить этот конфликт в районе Дебальцево и вывести всех военнослужащих Украины оттуда под наши гарантии, что они больше никогда воевать не будут. На это нужно одобрение этих сторон. Если для них является приоритетом жизнь тысяч ни в чем не повинных, окруженных там людей, то мы готовы это сделать в течение суток. Но это зависит от них. Это один из конкретных примеров направлений, в которых сегодня надо действовать. Но вы должны знать, что там очень много разных интересов. Отсюда и разные подходы.

Жители Донецкой области с надеждой восприняли такую белорусскую инициативу. Здесь люди согласны на все, что могло бы остановить постоянный страх и неизвестность.

Сергей Русо, житель села Попасное:

Я, например, «за» то, чтобы были миротворческие войска. Третья сила, сторона, которая действительно будет помогать всем.

Владимир Мартыненко, житель Артемовска:

Этого 12 числа ждали все. И надежда была очень большая на эти переговоры. Все хотят мира.

В целом из Дебальцево были выведены около 2,5 тысяч военных и более 250 единиц военной техники. Большая часть из этих силовиков сейчас находится в Артемовске. Этот город хоть и за линией фронта, но жизнь здесь не назовешь спокойной. За прошедшие сутки в области погибли 6 мирных жителей.

Светлана Кулагина, житель Артемовска:

Может смешно звучит, но автоматная очередь меня, например, уже не так пугает, как если «Грады» летят. К автоматной очереди мы уже привыкли. Я не планирую уезжать. Я буду сидеть, наверное, в подвале, но я отсюда уезжать не хочу. Я здесь родилась, выросла. уезжать не планирую, во-первых. Во-вторых, меня особо никто нигде не ждет.

Анна Румянцева, корреспондент:

Уже после переговоров в Минске, буквально за день до объявления официального перемирия, сюда в школу попал снаряд. Погиб семилетний ребенок и один взрослый. Пять человек получили ранения. Здесь до сих пор видны следы от атаки. Школа была закрыта на карантин из-за гриппа. Если бы не это, то жертв могло бы быть намного больше.

Валентина Перкина, заместитель директора школы:

Это было ниоткуда. Хлопок, взрыв, второй взрыв. В уголок. Потом, скажем так, мы были в кабинете у директора, прикрывались дверью шифоньера.

Помимо военных в Артемовске на данный момент находится около 6 тысяч переселенцев. За все время конфликта прибыло около 40 тысяч переселенцев из соседних районов, для которых Артемовск стал пунктом временного пребывания.

Светла Слободян, житель Первомайска:

Эта войну же допекла, наверное, всех, не только нас. Наверное, и правительство. Люди взволнованы, такой тишины долго ждали. А теперь, когда она наступила, почему-то опасаются все.

Тем не менее, худой мир лучше доброй войны. Стрельба под Дебальцево стихает.

Накануне была согласована карта отвода вооружений. Документ подписали в совместном Центре по контролю и координации вопросов режима прекращения огня и стабилизации ситуации. Линия отвода базируется исключительно на Минских соглашениях. Ожидается, что в эти выходные состоится и первый после переговоров «нормандской четверки» в Минске обмен пленными. Правда не «всех на всех», а лишь «37 на 37».

Настоящее перемирие уже не за горами или это всего лишь передышка? Вот главный вопрос, который волнует сейчас Донбасс.