Действие указа о соблюдении техрегламентов приостановлено до 1 июня

Новости Беларуси. Открытый диалог власти и бизнеса приносит конкретные результаты. Вызвавший дискуссии в обществе указ о соблюдении техрегламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза будет доработан. Его действие приостановлено до 1 июня. Это решение вызвало одобрение в предпринимательских кругах, подготовивших свои предложения по этой теме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Калинин, председатель Белорусского союза предпринимателей:

Направлено в Правительство предложение о том, что ответственность за нарушения техрегламентов должна быть дифференцирована. Мы надеемся на конструктивный диалог и у нас большой кредит доверия к новому составу Правительства. Это хороший признак, что оперативно отреагировала власть и приостановила действие достаточно спорного указа.

Напомним, что указ номер 48 от 9 февраля «О мерах по обеспечению государственного контроля за соблюдением требований технических регламентов», в частности, предусматривал административную ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за нарушения требований технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза.