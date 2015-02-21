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Действие указа о соблюдении техрегламентов приостановлено до 1 июня

21 февраля 2015 17:27
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Новости Беларуси. Открытый диалог власти и бизнеса приносит конкретные результаты. Вызвавший дискуссии в обществе указ о соблюдении техрегламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза будет доработан. Его действие приостановлено до 1 июня. Это решение вызвало одобрение в предпринимательских кругах, подготовивших свои предложения по этой теме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Калинин, председатель Белорусского союза предпринимателей:
Направлено в Правительство предложение о том, что ответственность за нарушения техрегламентов должна быть дифференцирована. Мы надеемся на конструктивный диалог  и у нас большой кредит доверия к новому составу Правительства. Это хороший признак, что оперативно отреагировала власть и приостановила действие достаточно спорного указа.

Напомним, что указ номер 48 от 9 февраля «О мерах по обеспечению государственного контроля за соблюдением требований технических регламентов», в частности, предусматривал административную ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за нарушения требований технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза. 

# Евразийский союз # Александр Калинин

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