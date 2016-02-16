Телеканал СТВ отмечен наградами Министерства обороны и Министерства информации

Новости Беларуси. 16 февраля лучших репортеров, которые освещают военную тематику, отметило Министерство обороны и Министерство информации. Стали известны победители ежегодного конкурса на лучшее освещение в СМИ строительства и развития Вооруженных Сил Беларуси. Лауреатом конкурса в номинации «Профессионализм и журналистское мастерство» стал корреспондент СТВ Максим Слиж.

Также дипломом наградили творческий коллектив программы «Утро. Студия хорошего настроения» за активное освещение вопросов патриотического воспитания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Слиж, корреспондент СТВ:

Когда находишься на полигоне и слышишь канонаду артиллерии, сам лично можешь покататься на броне танка или посидеть за штурвалом истребителя, то тебя переполняют эмоции. И эти эмоции хочется передать в своем сюжете телезрителю. И когда это замечают и еще отмечают дипломом, то это очень приятно.

Ольга Бурлакова, ведущая СТВ:

Приятно, что такая награда, что наш труд отметили, заметили. Надо сказать, что в «Студии хорошего настроения» трудятся исключительно патриоты, поэтому приятно, что наши интересы сходятся.