Прямой эфир

Телеканал СТВ отмечен наградами Министерства обороны и Министерства информации

16 февраля 2016 17:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 16 февраля лучших репортеров, которые освещают военную тематику, отметило Министерство обороны и Министерство информации. Стали известны победители ежегодного конкурса на лучшее освещение в СМИ строительства и развития Вооруженных Сил Беларуси. Лауреатом конкурса в номинации «Профессионализм и журналистское мастерство» стал корреспондент СТВ Максим Слиж.

Также дипломом наградили творческий коллектив программы «Утро. Студия хорошего настроения» за активное освещение вопросов патриотического воспитания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Слиж, корреспондент СТВ:
Когда находишься на полигоне и слышишь канонаду артиллерии, сам лично можешь покататься на броне танка или посидеть за штурвалом истребителя, то тебя переполняют эмоции. И эти эмоции хочется передать в своем сюжете телезрителю. И когда это замечают и еще отмечают дипломом, то это очень приятно.

Ольга Бурлакова, ведущая СТВ:
Приятно, что такая награда, что наш труд отметили, заметили. Надо сказать, что в «Студии хорошего настроения» трудятся исключительно патриоты, поэтому приятно, что наши интересы сходятся.

 

# общество # Журналистика # Ольга Бурлакова # Максим Слиж

Другие новости рубрики

Все новости
В Минской области продолжается модернизация деревообрабатывающих предприятий
16 февраля 2016 14:50

В Минской области продолжается модернизация деревообрабатывающих предприятий

Ученые из Беларуси и США противопоставят раку золотые наночастицы
16 февраля 2016 10:42

Ученые из Беларуси и США противопоставят раку золотые наночастицы

12 любимых рептилий! Семья Соломахо о своих необычных домашних питомцах
16 февраля 2016 10:15

12 любимых рептилий! Семья Соломахо о своих необычных домашних питомцах