Будет ли модель Совета мира меняться по мере его деятельности? Ответил аналитик БИСИ

Свидетельство международного авторитета нашей страны и Президента. Так эксперты комментируют приглашение Минска в Совет мира, который созывает глава Белого дома. Александр Лукашенко получил личное послание от Дональда Трампа с предложением участвовать в новом объединении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Жду возможности работать с Вами в будущем во имя общей цели» – что в письме Лукашенко от Трампа?

Совет мира по задумке Вашингтона на начальном этапе будет отвечать за стратегический надзор, мобилизацию международных ресурсов и контроль за выполнением обязательств по мирному развитию Газы. Напомним, этот конфликт начался после атаки ХАМАС на юг Израиля в октябре 2023-го. С тех пор, по данным Министерства здравоохранения Газы, в результате израильских ударов погибли более 70 тысяч человек.

Никита Татищев, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Модель, которая сейчас предложена, вероятно, будет по ходу деятельности этого Совета так или иначе меняться. Обсуждение вопроса сектора Газы как основной темы этого Совета – это своего рода «пробный шар». И после обсуждения сектора Газа, если все удастся так или иначе урегулировать, если этот вопрос удастся решить, то Совет перейдет к другим вопросам, с которым он столкнется, с другими трудностями. И в целом, вероятно, Совет как таковой не должен подменять Организацию Объеденных Наций, быть какой-то заменой или дублирующей функцией, а, скорее, должен быть альтернативной площадкой.

Президент США планирует утвердить полный текст устава Совета мира 22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Это необходимо для официального запуска инициативы. На данный момент Дональд Трамп пригласил несколько десятков лидеров совместно содействовать миру. Помимо Александра Лукашенко, среди приглашенных – главы России, Египта, Аргентины, Казахстана, Бразилии и представители ряда стран ЕС.