«Мы не были услышаны». Что ответила Наталья Кочанова на заявление лидеров Совета Европы в отношении Беларуси?

Новости Беларуси. Беларусь готова к взаимодействию с зарубежными партнерами на основе взаимного уважения, объективности и невмешательства во внутренние дела. Об этом говорится в заявлении председателя Верхней Палаты парламента Натальи Кочановой в ответ на реакцию европейских лидеров касательно событий в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Лидеры Совета Европы в своем заявлении декларируют обеспокоенность событиями в Беларуси, представление о которых они получают на основе односторонней информации. Мы неоднократно обращались к европейскому сообществу, в том числе к руководителям парламентов стран ЕС, с предложением объективно разобраться в происходящем в Беларуси и провести конструктивный диалог с предоставлением неопровержимых фактов, раскрывающих причины нынешних событий, включая вмешательство из-за рубежа. Однако мы не были услышаны, несмотря на то, что лидеры Совета Европы призывают в своем заявлении соблюдать свободу выражения мнений в качестве одной из основополагающих европейских ценностей.

Наталья Кочанова обратила внимание, что представители евроатлантических стран продолжают пользоваться информацией, поступающей исключительно от людей, которые в Беларуси не находятся и не представляют большинство граждан.

Лидерам Совета Европы следует знать, что «мирные» акции проходят вне правового поля и вызывают недовольства многих граждан Беларуси, которые просят белорусские власти защитить их от произвола агрессивного меньшинства и восстановить спокойную, безопасную жизнь в нашей стране.

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