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Александр Лукашенко подчёркивает важность совместной работы спецслужб Беларуси и России

22 октября 2020 08:40
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко подчеркивает важность совместной работы спецслужб Беларуси и России с учетом внешней обстановки. Об этом он заявил 22 октября на встрече с директором службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что рад встрече.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не секрет, наша встреча произведет в настоящий момент какой-то соответствующий взрыв в СМИ, особенно в интернете. Да мы и не скрываем, обстановка вокруг нас непростая, я имею в виду Союзного государства. Спасибо вам за ту информацию, которую вы регулярно доводите до наших спецслужб и до меня в том числе.

Сергей Нарышкин, директор службы внешней разведки России:
Я уверен в том, что спецслужбы могут сделать еще много и много, чтобы обеспечить интересы и наших государств, наших граждан, защитить от тех угроз, которые с определенной периодичностью возникают.

# Национальная безопасность # Александр Лукашенко # Сергей Нарышкин

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