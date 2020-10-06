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Политолог из Сербии: Лукашенко часто говорил о многовекторности внешней политики, и на Западе понимали это как слабость

06 октября 2020 18:26
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Некоторые эксперты уже указали на схожесть ночных событий Минска в августе и октябрьского Бишкека. По их словам, разница лишь в том, что в Бишкеке власть произнесла слово «переговоры», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стоило президенту страны сообщить о предстоящем диалоге с оппозицией, как толпа немедленно пошла на штурм резиденции.

Ксения Худолей, корреспондент:
Сербия, Грузия, Украина. За столом «цветных переговоров» всегда не без благородной подачи Германии, Франции и Польши. Оттого и беснуются наши протестующие, а уж если совсем честно  их невидимые кукловоды. Не было в Беларуси переговоров, а все «выгодные» предложения повисли на проводе телефонной трубки.

Политолог из Сербии: Лукашенко часто говорил о многовекторности внешней политики, и на Западе понимали это как слабость-1

Душан Пророкович, политолог (Сербия):
Оценка Запада о ситуации в Беларуси была плохой. В предыдущие годы Президент Лукашенко часто говорил о многовекторности внешней политики, и на Западе понимали это не как его готовность к переговорам на тему отношений с Евросоюзом и США, а как слабость.

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По их оценкам, пришло время начать «цветную революцию». В этом случае очевидна попытка Запада дестабилизировать страну в долгосрочной перспективе. Мы видели это и в других местах. Но только вот сейчас оказалось, что у Лукашенко более широкая поддержка граждан, чем они думали. А с другой стороны, оказалось, что институты Беларуси все еще работают.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Душан Пророкович # Ксения Худолей # Фотофакт

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