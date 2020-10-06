Политолог из Сербии: Лукашенко часто говорил о многовекторности внешней политики, и на Западе понимали это как слабость

Некоторые эксперты уже указали на схожесть ночных событий Минска в августе и октябрьского Бишкека. По их словам, разница лишь в том, что в Бишкеке власть произнесла слово «переговоры», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стоило президенту страны сообщить о предстоящем диалоге с оппозицией, как толпа немедленно пошла на штурм резиденции.

Ксения Худолей, корреспондент:

Сербия, Грузия, Украина. За столом «цветных переговоров» всегда не без благородной подачи Германии, Франции и Польши. Оттого и беснуются наши протестующие, а уж если совсем честно – их невидимые кукловоды. Не было в Беларуси переговоров, а все «выгодные» предложения повисли на проводе телефонной трубки.