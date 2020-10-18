Виктор Саевич: «Радикальные элементы будут частично изолированы силовым блоком, а частично выпадут в осадок»

Новости Беларуси. В гостях студии «Неделя. P.S.» магистр политических наук, преподаватель БГЭУ Виктор Саевич. Юлия Бешанова, СТВ:

Интересная статистика последней недели: 60 % тех, кто выходит на улицу, возрастом от 18 до 30 лет, анархисты, футбольные фанаты, ранее судимые. Среди задержанных 15 % ранее судимых.

Виктор Саевич, магистр политических наук, преподаватель БГЭУ:

Не надо забывать, что против нашей республики идет гибридная война, об этом мы неоднократно говорили. Первый этап так называемых мирных протестов не прошел. Это второй этап. Самый первый этап был насильственный – первые три дня, когда самые радикальные меры применялись, блицкриг, он не прошел. Полностью не прошел, провалился. Тогда пошел длительный мирный протест. Два месяца шел так называемый мирный протест, хотя он не совсем был мирный, но более или менее. Он тоже не прошел, людей становится все меньше и меньше, последние выходные уже очень небольшое количество людей выходит на улицы. Это уже агония всей этой гибридной войны, хотя расслабляться не стоит Западные кукловоды понимают: для того, чтобы достичь успеха, необходимо опять пойти на резкую радикализацию. Думали, что правоохранительная система уже подзабыла эти суровые моменты, может, где-то расслабилась, и можно опять попробовать нахрапом. Но у нас система четко работает, нахрапом это тоже не проходит. Поэтому будут пытаться разыгрывать вот эту карту. Но я думаю, это уже агония всей этой гибридной войны, хотя расслабляться не стоит. Я думаю, что в ближайшее время это будет четко пресечено, и мы будем плотно заниматься подготовкой новой Конституции, потом выборной политикой. Но самое главное – нам надо заниматься экономикой, потому что экономическое положение непростое. Людям надо каждый день что-то кушать, надо работать, надо отапливать помещения, да и вообще надо развивать экономическую линию. У нас очень много дел. Скоро мы забудем про протесты и займемся очень серьезными, как и занимаемся, верными делами. Олег Гайдукевич: «Нам крайне важно всех людей альтернативных взглядов включить в легальный политический процесс»

Юлия Бешанова:

А есть какие-то механизмы для того, чтобы перевести мирного протестующего в диалог? Как это сделать? Виктор Саевич:

Конечно, это можно и нужно делать. Общественные организации должны вспомнить, для чего они создавались Юлия Бешанова:

Как?

Виктор Саевич:

Для этого нужно активизировать работу общественных организаций. У нас в республике тысячи общественных организаций, которые не очень активно работают. Поэтому общественные организации должны вспомнить, для чего они создавались. Политические партии – у нас 15 политических партий – тоже должны не только в интернете работать, но и активно работать в массах. Это очень важный момент. Если общественный сектор будет активно работать и подтягивать широкие массы к диалогу, к выработке новой Конституции, к поправкам, а потом и к выборной кампании, то все пройдет достаточно спокойно, тихо, а радикальные элементы будут частично изолированы силовым блоком, а частично выпадут в осадок. Молодежь поймет и поддержит в первых рядах тот курс, который сейчас проводит государство Юлия Бешанова:

С точки зрения организаторов этих протестов: смотрите, каждую неделю марши адресованы какому-то конкретному слою населения. Выходили женщины, выходила молодежь, выходили пенсионеры и даже люди с ограниченными возможностями. Нам тоже нужно как-то по-другому работать и находить к каждому слою населения свой подход? Вы работаете со студентами, как они реагируют на это?