Алексей Мухин: заявление Макрона по Беларуси не соотносится с тем положением, которое развивается у него в стране

Президент Франции Эммануэль Макрон, окончательно запутавшись во внутренних делах, решил переключиться на решение чужих проблем. 29 сентября в Вильнюсе он встретился с экс-кандидатом в Президенты Тихановской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До этого, как цитируют французского лидера европейские СМИ, «белорусский кризис» он обсудил с Президентом Литвы. В общем, повестку, подчеркнем, официального визита Макрона можно назвать белорусской. Похоже, он искренне верит в то, что в нашей стране без него точно не разберутся.

Вот так, по мнению французских властей, разгонять протесты можно и нужно.

А вот такой подход сотрудников милиции в Минске, по мнению Парижа, – тирания и произвол. Тем циничнее звучат подобные заявления Эммануэля Макрона.

Президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад, когда на улицы Парижа только начали выходить «желтые жилеты». Так парировал заявление своего французского коллеги Президент Беларуси Александр Лукашенко. В самой Франции полиция уже ввела ограничения на проведение митингов в центре столицы аккурат после возобновления протесов «желтых жилетов» в сентябре. При этом никаких переговоров в протестующими Макрон не вел, хотя в этом упрекают и власти Беларуси. Александр Лукашенко ответил Эммануэлю Макрону на заявления касательно ситуации в Беларуси: хочу посоветовать поменьше смотреть по сторонам

Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации (Россия):

Заявление Эммануэля Макрона, конечно, совершенно не соотносится с тем положением, которое развивается у него в собственной стране. Ситуация с «желтыми жилетами» уже давно вышла за грани разумного, и неразрешаемость этой ситуации лежит родимым пятном на политике Макрона. И поэтому у его оппонентов возникает логичный вопрос: как можно, с одной стороны, отдавать предпочтение и навязывать переговоры с условно протестующими, с активно протестующей стороной своему коллеге по цеху, а с другой стороны, игнорировать ту же самую ситуацию, которая сложилась у тебя в собственной стране. Эти вопросы остаются пока без ответа.

Не менее яростно Макрон заявлял о недопустимости вмешательства во внутренние дела Франции. По его словам, указания протестующим поступают из-за рубежа. Тогда Макрон голословно обвинил ряд стран в том, что сегодня Европа открыто применяет в отношении Беларуси, – в прямом вмешательстве во внутренние дела суверенного государства. А как иначе можно расценивать готовность Президента Франции встретиться со Светланой Тихановской, которую он, как и остальные западные страны, активно поддерживает с самого начала протестного движения?

Алексей Мухин:

Эммануэль Макрон рискует попасть в позицию человека, политика, который призывает к тому, к чему призывать, в принципе, достаточно сложно. А именно из-за неопределенности, кто именно победил, по мысли западных политиков, на выборах в Беларуси. И при формальной победе Александра Лукашенко сами западные политики ставят себя в положение загнанной в угол мыши, потому что де-факто у Эммануэля Макрона после его заявлений уже политического маневра не будет. Он не сможет контактировать с Александром Лукашенко, который как бы то ни было избранный Президент Республики Беларусь. А это сужает возможности для европейских политиков участвовать в урегулировании белорусского конфликта.

Что там Европа, когда в самих Соединенных Штатах, колыбели демократии, по мнению тех, кто восседает в Белом доме. Президент Дональд Трамп отказался принять вариант мирной передачи власти, выразив сомнение в отношении честности голосования, а это ведь те же самые США, которые отказались признать легитимность Александра Лукашенко. Но как будет реагировать Европа, если вдруг завтра сотни тысяч американцев выйдут на улицу, требуя отставки Трампа?