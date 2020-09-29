Алексей Мухин: заявление Макрона по Беларуси не соотносится с тем положением, которое развивается у него в стране
Президент Франции Эммануэль Макрон, окончательно запутавшись во внутренних делах, решил переключиться на решение чужих проблем. 29 сентября в Вильнюсе он встретился с экс-кандидатом в Президенты Тихановской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До этого, как цитируют французского лидера европейские СМИ, «белорусский кризис» он обсудил с Президентом Литвы. В общем, повестку, подчеркнем, официального визита Макрона можно назвать белорусской. Похоже, он искренне верит в то, что в нашей стране без него точно не разберутся.
Вот так, по мнению французских властей, разгонять протесты можно и нужно.
А вот такой подход сотрудников милиции в Минске, по мнению Парижа, – тирания и произвол. Тем циничнее звучат подобные заявления Эммануэля Макрона.
Президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад, когда на улицы Парижа только начали выходить «желтые жилеты». Так парировал заявление своего французского коллеги Президент Беларуси Александр Лукашенко. В самой Франции полиция уже ввела ограничения на проведение митингов в центре столицы аккурат после возобновления протесов «желтых жилетов» в сентябре. При этом никаких переговоров в протестующими Макрон не вел, хотя в этом упрекают и власти Беларуси.
Александр Лукашенко ответил Эммануэлю Макрону на заявления касательно ситуации в Беларуси: хочу посоветовать поменьше смотреть по сторонам
Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации (Россия):
Заявление Эммануэля Макрона, конечно, совершенно не соотносится с тем положением, которое развивается у него в собственной стране. Ситуация с «желтыми жилетами» уже давно вышла за грани разумного, и неразрешаемость этой ситуации лежит родимым пятном на политике Макрона. И поэтому у его оппонентов возникает логичный вопрос: как можно, с одной стороны, отдавать предпочтение и навязывать переговоры с условно протестующими, с активно протестующей стороной своему коллеге по цеху, а с другой стороны, игнорировать ту же самую ситуацию, которая сложилась у тебя в собственной стране. Эти вопросы остаются пока без ответа.
Не менее яростно Макрон заявлял о недопустимости вмешательства во внутренние дела Франции. По его словам, указания протестующим поступают из-за рубежа. Тогда Макрон голословно обвинил ряд стран в том, что сегодня Европа открыто применяет в отношении Беларуси, – в прямом вмешательстве во внутренние дела суверенного государства. А как иначе можно расценивать готовность Президента Франции встретиться со Светланой Тихановской, которую он, как и остальные западные страны, активно поддерживает с самого начала протестного движения?
Алексей Мухин:
Эммануэль Макрон рискует попасть в позицию человека, политика, который призывает к тому, к чему призывать, в принципе, достаточно сложно. А именно из-за неопределенности, кто именно победил, по мысли западных политиков, на выборах в Беларуси. И при формальной победе Александра Лукашенко сами западные политики ставят себя в положение загнанной в угол мыши, потому что де-факто у Эммануэля Макрона после его заявлений уже политического маневра не будет. Он не сможет контактировать с Александром Лукашенко, который как бы то ни было избранный Президент Республики Беларусь. А это сужает возможности для европейских политиков участвовать в урегулировании белорусского конфликта.
Что там Европа, когда в самих Соединенных Штатах, колыбели демократии, по мнению тех, кто восседает в Белом доме. Президент Дональд Трамп отказался принять вариант мирной передачи власти, выразив сомнение в отношении честности голосования, а это ведь те же самые США, которые отказались признать легитимность Александра Лукашенко. Но как будет реагировать Европа, если вдруг завтра сотни тысяч американцев выйдут на улицу, требуя отставки Трампа?
Алексей Мухин:
Позиция лидеров европейских государств похожа на латинскую поговорку «quod licet Jovi, non licet bovi» («что позволено Юпитеру, не позволено быку»). И это лишь подчеркивает двусмысленность политических оценок и той позиции, которую занимает Европейский союз в отношении Беларуси.