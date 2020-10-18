Алексей Авдонин: «Любые силы, которые выставляют ультиматумы, – это слабые силы»

Новости Беларуси. В гостях студии «Неделя. P.S.» аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Юлия Бешанова, СТВ:

В Минске уже неспокойно. Уже какие выходные люди продолжают выходить на улицы, продолжаются столкновения с силовиками. Как вам кажется, не дискредитируют ли эти события саму идею мирного белорусского протеста? Мы наблюдаем поэтапное применение политической технологии, которая уже активно использовалась в других странах постсоветского пространства

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Мы наблюдаем поэтапное применение политической технологии, которая уже активно использовалась в других странах постсоветского пространства. И сейчас мы видим ее применение и в Европе, и в США. Суть ее всегда одна. В начале общество приучается к массовым скоплениям, сходкам, в последующем идет четкая их организация, и третий этап – жесткая радикализация этого процесса с последующими столкновениями с правоохранительными органами. Возможны действия по отношению к имуществу, мародерство и так далее. Юлия Бешанова:

Мы вступили в эту фазу радикализации? Алексей Авдонин:

Мы находимся, наверное, только на начальном этапе радикализации. Сейчас важно определить те силы и группы, которые ориентированы на то, чтобы массовые скопления переходили к резким негативным сценариям и действовали против в первую очередь мирных граждан и против имущества (муниципального, городского), причиняли ущерб всем окружающим. Однозначно надо определять их как группы, создающие условия для деструктивных элементов в нашем обществе, и однозначно любая история человечества ориентирована на то, чтобы таких людей изолировать. Самое главное – не допускать, чтобы такая норма поведения распространялась на наше общество и становилась нормальной. Как бы кто ни хотел, радикализация всегда во всех странах мира использовалась для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране Важно отметить, что радикализация протеста – это попытка не дать возможности ни власти, ни государству реализовать в законных рамках нормальный процесс формирования условий для того, чтобы сформировать политические площадки, изменить Конституцию и тем самым дать возможности каждому быть услышанным. Радикализация – это способ предотвратить нормальные условия развития белорусского общества, белорусской нации. И как бы кто ни хотел, радикализация всегда во всех странах мира использовалась для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Одновременно к этому привлекаются все асоциальные группы. Это естественно, такие люди всегда склонны к агрессии, к агрессии к обществу, поэтому надо понимать, что изоляция таких людей, особенно в этот период, является нормой для каждого из государств.

Юлия Бешанова:

Люди видят достаточно жесткие меры со стороны силовиков, много обсуждаем и столкновения мирного населения с силовиками. Надо четко разделять радикалов от мирных протестующих, и мирных протестующих переводить в политическое русло и диалог Алексей Авдонин:

Происходит столкновение четко организованных групп, которые пытаются использовать мирных протестующих, которые вышли. В политтехнологии это называется «мясо». Эти группы, которые хорошо знают, как действовать на улице, используют мирных протестующих как таран, а сами стоят позади или наблюдают со стороны за всеми процессами. Для них важно создать массовость, потому что тех, кто организует протесты, очень мало, радикалов мало. Но радикализм, готовность к агрессии они передают как вирус в эту толпу, заражают ее. Вот это самое опасное, потому что общество в своем классическом виде склонно к стабильности, а не к радикальным мерам. А насаждение через толпу... Когда она эмоционально подзаряжается на радикальные действия, толпа становится опасна для нашего общества. Надо четко разделять радикалов от мирных протестующих, и мирных протестующих переводить в политическое русло и диалог. Олег Гайдукевич: «Нам крайне важно всех людей альтернативных взглядов включить в легальный политический процесс» Юлия Бешанова:

А есть какие-то механизмы для того, чтобы перевести мирного протестующего в диалог? Как это сделать? Алексей Авдонин:

Если брать опыт зарубежных стран, то любое информационное проникновение на их поле сразу пресекается. Если бы кто-то, условно, из белорусов начал призывать к каким-либо действиям на территории европейского государства, мало того, что пресекли бы сразу и закрыли бы все, так нашли бы, отловили через Интерпол и через международные суды ответственных и всеми правдами и неправдами вытянули бы их на свою территорию, и потом дали бы уголовную ответственность на более чем 15 лет. Поэтому однозначно надо рассматривать возможность по изменению подходов даже к вопросам информационной национальной безопасности, чтобы четко определять, что информационное поле является невозможным для проникновения, и любое проникновение на наше информационное поле является актом агрессии точно так же, как ввод любых сил, танков. Это следует рассматривать как агрессию. Любые силы, которые выставляют ультиматумы, – это слабые силы Юлия Бешанова:

Хотелось бы заглянуть в недалекое будущее. Все мы читали ультиматум, который выдвинули некоторые политики, политические силы, которые сейчас находятся за рубежом. В основном угрожают экономическими санкциями.

Алексей Авдонин:

Надо четко понимать, что любые силы, которые выставляют ультиматумы, – это слабые силы. Это агония, которую мы наблюдаем. Можно взять историю развития любых социально-политических процессов в той или иной стране: любой ультиматум власти или другим силам всегда ориентирован на поражение в первую очередь тех сил, которые сами выставляют этот ультиматум. В части экономических призывов к разрушению социально-экономически основ нашего государства – однозначно, они читали теоретические части по партстроительству и строительству государства. Только не до конца понимают, что эти призывы не совсем правильные и не соответствуют времени. Юлия Бешанова:

Насколько реально, что это может быть осуществлено? Государство – это общественный договор, если государство не сможет обеспечивать социальные гарантии для своих граждан, то наступит период анархии