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Депутаты приняли законопроект о приостановлении действия ДОВСЕ

17 апреля 2024 10:44
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Законопроект о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе принят депутатами. Документ был внесен в Палату представителей по согласованию с главой государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты приняли законопроект о приостановлении действия ДОВСЕ-1

Это ответная мера на складывающуюся военно-политическую обстановку вокруг Беларуси и решение стран НАТО приостановить соблюдение положений документа. Беларусь в полном объеме выполняет обязательства по данному Договору, в том числе придерживается установленных предельных уровней наличия вооружений, военной техники и личного состава войск. Однако с учетом действий сопредельных стран вынуждена реагировать. При этом мы готовы возобновить участие в ДОВСЕ, если и другие стороны вернутся к исполнению своих обязательств.

Депутаты приняли законопроект о приостановлении действия ДОВСЕ-4

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодня очень важно усиливать внимание к вопросам обеспечения обороны и безопасности нашей страны. И принятие данного законопроекта находится в этом русле. Мы должны более внимательно реагировать на складывающуюся обстановку, на действия западных стран на рубежах нашей страны.

«Поступает очень много обращений» – в Беларуси расширят социальные гарантии ветеранам.

# Закон # Сергей Рачков

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