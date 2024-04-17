Депутаты приняли законопроект о приостановлении действия ДОВСЕ

Законопроект о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе принят депутатами. Документ был внесен в Палату представителей по согласованию с главой государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это ответная мера на складывающуюся военно-политическую обстановку вокруг Беларуси и решение стран НАТО приостановить соблюдение положений документа. Беларусь в полном объеме выполняет обязательства по данному Договору, в том числе придерживается установленных предельных уровней наличия вооружений, военной техники и личного состава войск. Однако с учетом действий сопредельных стран вынуждена реагировать. При этом мы готовы возобновить участие в ДОВСЕ, если и другие стороны вернутся к исполнению своих обязательств.