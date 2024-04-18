Лукашенко поздравил Президента и народ Зимбабве с Днём независимости

Александр Лукашенко поздравил Президента Зимбабве и народ этой страны с национальным праздником Днем независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

44 года назад Зимбабве обрело возможность самостоятельно проводить внешнюю и внутреннюю политику, направленную на обеспечение устойчивого развития страны и повышение качества жизни граждан, – отметил глава государства. Также Александр Лукашенко обратил внимание на важную роль обмена визитами на высшем уровне для укрепления двусторонних контактов и выразил надежду на скорую встречу с Эммерсоном Мнангагвой на гостеприимной белорусской земле.