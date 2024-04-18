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Лукашенко поздравил Президента и народ Зимбабве с Днём независимости

18 апреля 2024 08:06
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Александр Лукашенко поздравил Президента Зимбабве и народ этой страны с национальным праздником Днем независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Президента и народ Зимбабве с Днём независимости-1

44 года назад Зимбабве обрело возможность самостоятельно проводить внешнюю и внутреннюю политику, направленную на обеспечение устойчивого развития страны и повышение качества жизни граждан, – отметил глава государства. Также Александр Лукашенко обратил внимание на важную роль обмена визитами на высшем уровне для укрепления двусторонних контактов и выразил надежду на скорую встречу с Эммерсоном Мнангагвой на гостеприимной белорусской земле.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко

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