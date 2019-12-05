Моргулис о белорусско-американских отношениях: «Сближение приняло новую фазу»

Почётный консул Беларуси в США выразил мнение в программе «В обстановке мира».

Моргулис о вероятных проектах Беларуси и США: «Будут, возможно, участвовать американские большие компании, может быть, даже и государство»

Возможна ли встреча президентов Беларуси и США? Мнение Моргулиса. «Мы об этом писали и господину Кушнеру – зятю Трампа»

Майкл Моргулис, почётный консул Беларуси в США:

Вы говорили о Сербии, я думаю, что это, как бы, истоки, вообще, во всем мире происходит: берега океанов сближаются – Америки, Беларуси, России, как-то, несмотря на какие-то острые отношения. Сейчас я всё равно верю, что это всё пройдёт. Но сербы – это, как бы, соседи, сербы – это товарищи по языку, по мировоззрению, по еде, по культуре близко. Но вот я думаю, что для Беларуси очень важны отношения с Америкой. Потому что без Америки не решаются, как бы там не классифицировали Америку, конечно, рая на Земле нет, нет его нигде – ни в одной стране, в том числе, и в Америке. Но мы в последнее время, если Вас именно это интересует, то, конечно, улучшились, намного улучшились отношения между Америкой и Беларусью.

И мы стараемся с посольством, со всеми людьми, которые поддерживают Беларусь, поддерживать эти отношения, снимать санкции. Мы говорим о судьбе трагической белорусского народа. Говорим о том, что народ, который испытал столько тягостей в жизни – потерял каждого 3-4-го человека во Второй мировой войне – он заслуживает особого уважения, внимания и бережливости, если можно сказать.

И я вижу, что сближение приняло новую фазу. Раньше было сближение с недоверием. Сейчас с большим доверием происходит сближение.