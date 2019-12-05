Моргулис о вероятных проектах Беларуси и США: «Будут, возможно, участвовать американские большие компании, может быть, даже и государство»

Почётный консул Беларуси в США выразил мнение в программе «В обстановке мира».

Моргулис о белорусско-американских отношениях: «Сближение приняло новую фазу»

Стоит ли белорусам бояться американских войск в Литве? Спросили Моргулиса

Майкл Моргулис, почётный консул Беларуси в США:

Я думаю, вот сейчас наступает время, когда белорусский бизнес становится более активным в Америке, и американский бизнес осторожно, осторожно, потому что клише существует – везде, по поводу каждой страны существует, и по поводу Беларуси – но будет вступать в экономическую зону Беларуси. И мы вот сейчас, во время моего короткого приезда, говорили о некоторых проектах, в которых будут, возможно, участвовать американские большие компании, может быть, даже и государство.