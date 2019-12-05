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Моргулис о вероятных проектах Беларуси и США: «Будут, возможно, участвовать американские большие компании, может быть, даже и государство»

05 декабря 2019 13:04
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Почётный консул Беларуси в США выразил мнение в программе «В обстановке мира».

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Майкл Моргулис, почётный консул Беларуси в США:
Я думаю, вот сейчас наступает время, когда белорусский бизнес становится более активным в Америке, и американский бизнес осторожно, осторожно, потому что клише существует – везде, по поводу каждой страны существует, и по поводу Беларуси – но будет вступать в экономическую зону Беларуси. И мы вот сейчас, во время моего короткого приезда, говорили о некоторых проектах, в которых будут, возможно, участвовать американские большие компании, может быть, даже и государство.

# Беларусь-США # Экономика # Майкл Моргулис # Игорь Марзалюк

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