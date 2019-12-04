Возможна ли встреча президентов Беларуси и США? Мнение Моргулиса. «Мы об этом писали и господину Кушнеру – зятю Трампа»

Почётный консул Беларуси в США выразил мнение во время съёмок программы «В обстановке мира».
Моргулис о белорусско-американских отношениях: «Сближение приняло новую фазу»
Майкл Моргулис, почётный консул Беларуси в США:
Я думаю, что Минские соглашения, если позволите, я затрону, я написал письмо Президенту Беларуси, президенту США, и вот о том, что Минские соглашения не двинутся дальше, если в них не будут принимать участие президент США – для того, чтобы какие-то практические шаги были. И к моему... Как бы, к радости, господин Президент Беларуси, Александр Григорьевич, он, значит, об этом сказал публично, и Трамп, как бы, не публично это, потому что у нас, как бы, сейчас разделилась страна на две части: одни – за демократов, другие – за республиканцев. А пресса наша, традиционно нейтральная, стала поддерживать демократов, левацкие эти вот.
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
В связи с тем, что Вы говорите: встреча наших президентов – Трампа и Лукашенко, в принципе, возможна?
Майкл Моргулис:
Я думаю, возможна, потому что мы об этом писали и господину Кушнеру – зятю президента Трампа.
Игорь Марзалюк:
Тем более, что у него корни...
«Не знала, сможет ли она выжить». Родственники Трампа и Бельских приехали почтить память жертв гетто в Новогрудке
Майкл Моргулис:
Корни в Новогрудке у вас, там и музей есть. Я думаю, что как раз Минские соглашения могут быть самым главным поводом для встречи двух президентов. Никто не высказывает враждебность по отношению к Беларуси. Никто. Ну, есть, конечно, ястребы у нас, которые ко всему относятся отрицательно. Но из тех, которых я знаю республиканцев, все относятся положительно к стране.
Также во время съёмок программы «В обстановке мира» эксперты высказали мнения:
– каких заявлений ждать на встрече Президента с депутатами Палаты представителей Национального собрания 6-го и 7-го созывов 5 декабря
– чего ожидать от встречи президентов Беларуси и России 7 декабря в Сочи
– как оценивают эффект от визитов Президента Беларуси в Австрию и Сербию
– какую новую фазу приняли отношения между Беларусью и США
– о фейковых партиях в Беларуси
– о борьбе с наркотиками в Беларуси: как в этом могли бы помочь участники движения «Матери 328» и стоит ли смягчать наказание для распространителей
Смотрите 4 декабря в 20.30 на СТВ.