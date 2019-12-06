Как политические аналитики оценивают эффект от визитов Президента Беларуси в Австрию и Сербию

И не зря во время вот этого визита Президента нынешний сербский лидер Вучич постоянно вспоминает визит 1999 года. Тогда Сербия была в очень тяжёлом положении.

Александр Шпаковский, политический аналитик: Скажем так, Сербия – не страна Евросоюза, в отличие от Австрии. Но здесь нужно отметить, что Сербия – нейтральное государство на сегодня. И во многом подходы внешнеполитические Беларуси и Сербии близки. Сербия недавно подписала договор о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. И наша страна, как мы знаем, будет председательствовать в ЕАЭС в 2020 году. И кроме того, если мы оттолкнёмся чуть-чуть от европейского контекста и перейдём на двусторонние белорусско-сербские отношения, то мы увидим, что традиционно очень крепкие связи между Беларусью и Сербией.

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ: Александр Лукашенко посетил с визитом Сербию. Это вторая за последние несколько недель рабочая поездка Президента в Европу. Что может означать, с вашей точки зрения, такая активность на международной арене для Беларуси?

Игорь Марзалюк:

А если смотреть еще и через призму австрийского визита? Австрия тоже всегда отличалась.

Александр Шпаковский:

Да, тоже нейтральное государство. Отличалась. И даже в период санкций Австрия поддерживала с нами достаточно тесные отношения. И мы сюда пускали австрийский бизнес. Он здесь представлен и до сих пор работает.

Пётр Петровский, политический аналитик:

Наверное, то, что Республика Беларусь демонстрирует свою активную позицию на европейском направлении, показывает то, что Беларусь заинтересована в сотрудничестве. Ведь Сербия и Беларусь – и сотрудничество между нами наиболее яркое. Мы давайте вот посмотрим. Ехал в студию – какой большой район «Минск-Мир» строят вместе белорусские и сербские инвесторы. Сколько белорусских – и сборочные предприятия в Сербии, и другие предприятия существуют.

Александр Шпаковский:

Прошу прощения, я перебью Вас. На показателях товарооборота, к сожалению, это не отражается. Мы всё ставим перед собой – мы и сербы – планку 500 миллионов, но 148-200 – больше мы не прыгаем.

Пётр Петровский:

Да, потому что, к сожалению, у нас больше инвестиционный фактор играет роль, нежели товарооборот. И это понятно. Почему? Потому что Сербии интересно каким-то образом поддерживать собственный индустриальный потенциал, создавать сборочные предприятия с помощью белорусских коллег, а нам интересно именно сотрудничество больше в строительной отрасли. Да и если мы посмотрим между Беларусью и Сербией, что нас, белорусов, интересует в Сербии по сельскому хозяйству, то это, наверное, такие специфические товары, чисто сербские, которые могут только продемонстрировать нам на нашем праздничном столе что-либо, а не более того.