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Президент Беларуси вручил депутатам и сенаторам государственные награды

05 декабря 2019 12:51
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко выступил с обращением к депутатам и сенаторам. Во Дворце Независимости приветствовали парламентариев 6-го и 7-го созывов.

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После обращения Президент вручил депутатам и сенаторам государственные награды. Орден Почета получил Игорь Марзалюк, медаль «За трудовые заслуги» – Наталья Гуйвик, Юрий Дорогокупец, Владислав Щепов, Наталья Климович и Олег Левшунов.

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Президент Беларуси вручил депутатам и сенаторам государственные награды-1

Президент Беларуси вручил депутатам и сенаторам государственные награды-3

Президент Беларуси вручил депутатам и сенаторам государственные награды-5

Президент Беларуси вручил депутатам и сенаторам государственные награды-7

Благодарностями Президента отмечены Виктор Чайчиц и Петр Шершень.

Диплом о присвоении звания «Заслуженный работник социальной защиты Республики Беларусь» вручен Марианне Щеткиной.

Глава государства поручил руководству парламента и Администрации Президента еще раз вернуться к вопросу о награждении депутатов: возможно, его заслуживают и другие парламентарии. Кроме того, Александр Лукашенко поставил задачу найти достойные места работы тем, кто завершил свою деятельность в парламенте.

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Президент Беларуси вручил депутатам и сенаторам государственные награды-12

Президент Беларуси вручил депутатам и сенаторам государственные награды-14

Президент Беларуси вручил депутатам и сенаторам государственные награды-16

Президент Беларуси вручил депутатам и сенаторам государственные награды-18

# Парламент Беларуси # Александр Лукашенко # Фотофакт

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