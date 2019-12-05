Президент Беларуси вручил депутатам и сенаторам государственные награды

Новости Беларуси. Александр Лукашенко выступил с обращением к депутатам и сенаторам. Во Дворце Независимости приветствовали парламентариев 6-го и 7-го созывов.

Александр Лукашенко – парламенту: «Мой вам совет– вам надо чаще бывать в трудовых коллективах, пусть даже небольших»

После обращения Президент вручил депутатам и сенаторам государственные награды. Орден Почета получил Игорь Марзалюк, медаль «За трудовые заслуги» – Наталья Гуйвик, Юрий Дорогокупец, Владислав Щепов, Наталья Климович и Олег Левшунов.

Марзалюк: «Тры слогана, па якіх мы развіваемся і ідзем: парадак ва ўсім, найноўшыя тэхналогіі і беларускае сэрца»