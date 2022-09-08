«Многие европейцы готовы вернуться. Слушайте, ушли – ушли, всё». Итоги встречи Александра Лукашенко и Андрея Чибиса

Новости Беларуси. Беларусь переориентирует свои грузовые потоки в мурманский порт, наши аграрии помогут коллегам с Русского Севера наладить работу в сфере АПК – вот неполный перечень договоренностей, достигнутых по результатам встречи Александра Лукашенко и Андрея Чибиса во Дворце Независимости 8 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Губернатор Мурманской области в эти дни с визитом в нашей стране. Как оказалось, до этой поездки Президент Беларуси чаще бывал в Мурманске, чем губернаторы Мурманской области в Минске. И эта встреча, похоже, преломляет тенденцию. Тем более что интересы и возможности Беларуси и самого большого города за полярным кругом, региона с уникальным природным ландшафтом, совпадают. Подробности встречи – в материале Алены Сыровой.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Если задаться вопросом, чем знаменит Мурманск, город на побережье Баренцева моря, то не ошибетесь, приставив к практически любому существительному прилагательные «самый северный»… Учебный центр, океанариум и, главное, порт. Незамерзающая гавань за полярным кругом, которую используют для перевалки грузов через Северный морской путь. Понятно, что на его загруженности сказалась сначала пандемия, после санкции. И не сказать однозначно, что в худшую сторону.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области России:

Санкции – это всегда неприятно. Но эти ограничения для наших людей, для наших производителей, по сути, для нашего единого народа только добавляют возможности и совместную заинтересованность делать вместе ту работу, которую мы делаем.

Интересно, что год назад, когда наши привычные прибалтийские партнеры решили на зло маме отморозить уши (с учетом цены на энергоресурсы для европейцев и неминуемо приближающейся зимы), это звучит еще актуальнее. Так вот, когда Литва и Латвия решили закрыть свои порты и пути для белорусских товаров, а главное, калийных удобрений, Александр Лукашенко невозмутимо озвучил план Б и начал работу в этом направлении. А сегодня уже есть конкретные договоренности и по варианту М. «Это будет бомба». О чем Лукашенко говорил на встрече с главой Мурманской области?

Бомбические новости по итогам сегодняшней встречи во Дворце Независимости, да и в целом визита делегации Мурманской области, ждут и конкурентов, и завистников белорусского гиганта «БелАЗ». До конца 2022 года на предприятия региона отправится 31 карьерный самосвал. В 2023 году еще минимум 15. Это к вопросу о якобы невостребованности.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области России:

Мы сейчас вместе со всеми компаниями, которые у нас работают, сориентировали все вместе, это совместное решение, что давайте ориентироваться на наших белорусских партнеров, друзей и коллег. Хотя уже многие европейцы готовы вернуться. Слушайте, ушли – ушли, все.

Под это дело, работу на такой технике, организовано и обучение молодых специалистов на базе арктического университета. И, разумеется, будет открыт сервисный центр, чтобы качественно и вовремя обслуживать технику. И это реальный пример того, что можно упустить, если, как некоторые белорусские предприятия, спать в шапку, вместо того, чтобы занимать освободившиеся ниши в России. Президент Беларуси не раз об этом говорил, вот и сегодня приводит несколько направлений, которые помогут красивую круглую цифру товарооборота в 100 миллионов долларов сделать еще более значительной. «Мы готовы подставить плечо». Лукашенко предложил Мурманской области новые направления сотрудничества. Подробности.

К слову, о птичках, вернее, об отношениях по линии АПК. За закрытыми дверями активнее всего обсуждали именно эту тему и опыт белорусских аграриев, способных наладить работу сельского хозяйства за тридевять земель, как, например, несколько лет назад на Сахалине. В Мурманскую область могут выехать наши специалисты и проконсультировать, какие направления развить, помочь создать базу, читай, дать удочку, но, если что, и с рыбой готовы помочь. Хотя это больше по профилю Мурманского региона России. Губернатор Мурманской области: белорусские подрядчики уже заключают партнерские договоры по строительству нового завода. Читайте здесь.