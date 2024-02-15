Президент – послу Омана: «У вас прекрасные люди. Давайте сотрудничать!»

Беларусь всегда искренне встречает друзей и партнеров, заинтересованных в укреплении отношений с нашей страной. Об этом заявил Александр Лукашенко во время церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непаханое поле для работы с Оманом. Султанат в Персидском заливе, богатый нефтью и живописной природой, нам интересен и с логистической точки зрения. Прямо по ходу мероприятия глава государства указывает на упускаемые из виду ответственными возможности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ваша страна – один из наших важнейших партнеров на Ближнем Востоке. Надо нам возобновить контакты и сотрудничество. У вас прекрасная страна (я был в вашей стране), у вас прекрасные люди. Давайте сотрудничать. Готовы продолжать конструктивный политический диалог и осуществлять совместные инвестиционные, логистические и промышленные проекты. Логистические – нам надо внимательнее посмотреть и на Оман, не замыкаться на одной, двух странах Арабского залива. Рассчитываю, что вы будете частым гостем в белорусском правительстве, организациях и на предприятиях.

Читайте также:

Лукашенко – послам зарубежных стран: мы готовы к диалогу со всеми без исключения

Посол Кыргызстана в Беларуси рассказал, какие мероприятия запланированы у стран в 2024-м

Их точно не перепутаешь! Посмотрите, в чем послы вручали верительные грамоты во Дворце Независимости