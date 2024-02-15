«Что вы всё остерегаетесь?» Минск рассчитывает на возобновление полноценных отношений с Токио

Беларусь всегда искренне встречает друзей и партнеров, заинтересованных в укреплении отношений с нашей страной. Об этом заявил Александр Лукашенко во время церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В возобновлении полноценного сотрудничества нуждаются отношения Минска и Токио. Мы во многом похожи и ментально, и пережитым опытом. Взять хотя бы связанный с чернобыльской трагедией. Беларусь одной из первых протянула руку помощи Японии после аварии на АЭС Фукусимы. Наши народы трудолюбивые и ответственные, разве что японцы чуть более осторожные. Александр Лукашенко на этом сделал акцент и исходя из собственного политического опыта предложил варианты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается Японии, давайте сотрудничать, что вы все остерегаетесь? Давайте будем по тем направлениям сотрудничать, где мы можем. Но если вы хотите и можете с нами сотрудничать, чего тут опасаться? У нас есть совместные темы, вы высокотехнологичная страна, приходите к нам. Для Японии двери открыты. Вы очень толковые, высокотехнологичные люди. Я был в Японии и знаю ваших людей. От самых простых до руководителей. Вы многое можете.