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«Что вы всё остерегаетесь?» Минск рассчитывает на возобновление полноценных отношений с Токио

15 февраля 2024 18:01
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Беларусь всегда искренне встречает друзей и партнеров, заинтересованных в укреплении отношений с нашей страной. Об этом заявил Александр Лукашенко во время церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Что вы всё остерегаетесь?» Минск рассчитывает на возобновление полноценных отношений с Токио-1

В возобновлении полноценного сотрудничества нуждаются отношения Минска и Токио. Мы во многом похожи и ментально, и пережитым опытом. Взять хотя бы связанный с чернобыльской трагедией. Беларусь одной из первых протянула руку помощи Японии после аварии на АЭС Фукусимы. Наши народы трудолюбивые и ответственные, разве что японцы чуть более осторожные. Александр Лукашенко на этом сделал акцент и исходя из собственного политического опыта предложил варианты.

«Что вы всё остерегаетесь?» Минск рассчитывает на возобновление полноценных отношений с Токио-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается Японии, давайте сотрудничать, что вы все остерегаетесь? Давайте будем по тем направлениям сотрудничать, где мы можем. Но если вы хотите и можете с нами сотрудничать, чего тут опасаться? У нас есть совместные темы, вы высокотехнологичная страна, приходите к нам. Для Японии двери открыты. Вы очень толковые, высокотехнологичные люди. Я был в Японии и знаю ваших людей. От самых простых до руководителей. Вы многое можете.

«Что вы всё остерегаетесь?» Минск рассчитывает на возобновление полноценных отношений с Токио-7

– Ваше превосходительство, спасибо за теплые слова, я передаю слова Императора Японии. Он желает продвижения двусторонних отношений.
– Это правильно, спасибо.

«Что вы всё остерегаетесь?» Минск рассчитывает на возобновление полноценных отношений с Токио-10

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# Беларусь-Япония # Александр Лукашенко # Алена Сырова

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