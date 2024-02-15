Лукашенко – послу Азербайджана: «Передайте привет Ильхаму, скоро встретимся»

Беларусь всегда искренне встречает друзей и партнеров, заинтересованных в укреплении отношений с нашей страной. Об этом заявил Александр Лукашенко во время церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Примечательно, большинство понимает и воспринимает посылы без перевода. Как бы то ни было, с представленными сегодня государствами наша страна говорит на одном языке – на языке миролюбия, безопасности и справедливости.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы всегда искренне встречаем друзей и партнеров, заинтересованных в укреплении отношений с нашей страной. И это не просто дипломатический этикет или дань моде. Гостеприимство – один из главных белорусских брендов, которым мы очень гордимся и передаем из поколения в поколение.

Александр Лукашенко отдельно озвучил свою позицию и видение дальнейшего сотрудничества с каждой из стран. Но прежде напомнил о моменте, с которым совпадает начало дипмиссии присутствующих – мы на финишной прямой единого дня голосования, на пути к формированию ВНС в новом конституционном статусе и, в конце концов, уже идем по пути, сделав словом года «качество».

Александр Лукашенко:

Если вам интересен опыт государственного управления, мы готовы им поделиться (подробности здесь). Готовы к вашим встречным предложениям, которые органично впишутся в достижение данных целей в части современных проектов, обмена опытом и совершенствования приобретения новейших разработок. Качественным, стратегическим, проверенным временем и дорогим нашему сердцу можно назвать сотрудничество Беларуси и Азербайджана. Блестящее взаимодействие Александра Лукашенко и Ильхама Алиева может принести еще больше дивидендов экономикам двух стран.