Лукашенко – послу Азербайджана: «Передайте привет Ильхаму, скоро встретимся»
Беларусь всегда искренне встречает друзей и партнеров, заинтересованных в укреплении отношений с нашей страной. Об этом заявил Александр Лукашенко во время церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Примечательно, большинство понимает и воспринимает посылы без перевода. Как бы то ни было, с представленными сегодня государствами наша страна говорит на одном языке – на языке миролюбия, безопасности и справедливости.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы всегда искренне встречаем друзей и партнеров, заинтересованных в укреплении отношений с нашей страной. И это не просто дипломатический этикет или дань моде. Гостеприимство – один из главных белорусских брендов, которым мы очень гордимся и передаем из поколения в поколение.
Александр Лукашенко отдельно озвучил свою позицию и видение дальнейшего сотрудничества с каждой из стран. Но прежде напомнил о моменте, с которым совпадает начало дипмиссии присутствующих – мы на финишной прямой единого дня голосования, на пути к формированию ВНС в новом конституционном статусе и, в конце концов, уже идем по пути, сделав словом года «качество».
Александр Лукашенко:
Если вам интересен опыт государственного управления, мы готовы им поделиться (подробности здесь). Готовы к вашим встречным предложениям, которые органично впишутся в достижение данных целей в части современных проектов, обмена опытом и совершенствования приобретения новейших разработок.
Качественным, стратегическим, проверенным временем и дорогим нашему сердцу можно назвать сотрудничество Беларуси и Азербайджана. Блестящее взаимодействие Александра Лукашенко и Ильхама Алиева может принести еще больше дивидендов экономикам двух стран.
Еще раз передайте привет Ильхаму, скоро встретимся в Азербайджане.
– Он мне поручение дал, чтобы ваш визит я организовал.
– Отлично, значит, есть с кого спросить.
– Спасибо, когда вы скажете, я начну.
– Выберите лучшее время и предлагайте.
Хорошие политические отношения соответствующим образом сказываются на экономических при эффективной и качественной работе над ними, разумеется. Потому от работы посла Кыргызстана Александр Лукашенко ждет и увеличения взаимной торговли, и глобального «причесывания», систематизации взаимодействия.
Что касается Турции, страна – член НАТО, хорошо знакомая рядовому белорусу своей туристической отраслью, близка нам ценностями – приверженностью к сохранению традиционных семейных отношений и непоколебимой стойкостью в вопросах сохранения национальной безопасности. Президент Турции из тех, кто не делает, как удобно кому-то другому, а руководствуется интересами своего государства, поэтому не удобен всем остальным. И в этом его определенное сходство с Президентом нашей страны – лидерам несложно понимать друг друга. И, похоже, в ближайшее время они это продемонстрируют.
Александр Лукашенко:
Я надеюсь, что в ближайшее время мы переговорим по многим вопросам наших отношений.
Читайте также:
Президент – послу Омана: «У вас прекрасные люди. Давайте сотрудничать!»
Посол Кыргызстана в Беларуси рассказал, какие мероприятия запланированы у стран в 2024-м
Их точно не перепутаешь! Посмотрите, в чем послы вручали верительные грамоты во Дворце Независимости