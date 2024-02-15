Их точно не перепутаешь! Посмотрите, в чём послы вручали верительные грамоты во Дворце Независимости

Беларусь всегда искренне встречает друзей и партнеров, заинтересованных в укреплении отношений с нашей страной. Об этом заявил Александр Лукашенко во время церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сути, эта церемония означает официальное начало их работы в Беларуси. В своем обращении к послам Александр Лукашенко сделал акцент на том, что в основе белорусской внешней политики – принципы уважения, равноправия и справедливости. На сотрудничестве с каждой из стран, которые представляют послы, Президент отдельно остановился. Cо многими из государств у Беларуси плодотворные отношения, а вот с некоторыми еще предстоит проделать большую работу. На что необходимо обратить внимание для укрепления взаимодействия? Подробности в материале Алены Сыровой.

Такой уютный инструктаж в преддверии встречи с главой государства стены комнаты ожидания во Дворце Независимости едва ли вспомнят. Министр иностранных дел Беларуси, кофе, конфеты «Президент» и послы восьми стран.

Содержание этих бесед из дипломатического этикета раскрывать не станем, а вот протокольную репетицию церемонии вручения верительных грамот за несколько минут до настоящей и фрагменты общения с представителями белорусских СМИ показываем. Прежде чем услышат напутствие от главы нашего государства, послы готовы поделиться наказом от руководителя страны, пославшей их представлять свои интересы в Беларуси.

Гючлю Джем Ышик, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Беларуси:

Буквально через несколько минут я вручу его превосходительству Президенту Беларуси верительную грамоту. Это большая честь – быть турецким послом в Беларуси. У нас отличные отношения между народами и правительствами. Есть над чем работать, меня ориентировали на проработку нашего взаимодействия во всех сферах. Я буду очень стараться.

Азербайджан, Гвинея, Кыргызстан, Непал, Оман, Турция, Узбекистан, Япония. Посол официального Бишкека из всех выделяется не только традиционным головным убором, возрастом, но и коммуникабельностью. Еще бы, Эрбол Султанбаев прежде работал пресс-секретарем Президента Кыргызстана. В октябре 2023 года во время саммита СНГ он встречал Александра Лукашенко в прежнем статусе, в определенной степени предыдущий опыт поможет в нынешней работе. Посол Кыргызстана в Беларуси рассказал, какие мероприятия запланированы у стран в 2024-м.

Церемония вручения верительных грамот не просто дань протоколу, это важнейший момент установления нового этапа в отношениях стран. Возможность без посредников задать тон, уточнить интересующие нюансы, да и просто взглянуть в глаза дорогого стоит. Александр Лукашенко приветствует лично каждого посла, из рук которого принимает грамоты. Обратите внимание на них: все с национальным колоритом, не перепутаешь! Внимания заслуживают мгновения передачи и протокольного фото. Посмотрите, как доброжелателен Президент.