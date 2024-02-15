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Посол Кыргызстана в Беларуси рассказал, какие мероприятия запланированы у стран в 2024-м

15 февраля 2024 13:37
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Беларусь всегда искренне встречает друзей и партнеров, заинтересованных в укреплении отношений с нашей страной. Об этом заявил Александр Лукашенко во время церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко – послам зарубежных стран: мы готовы к диалогу со всеми без исключения. Подробнее

Посол Кыргызстана в Беларуси рассказал, какие мероприятия запланированы у стран в 2024-м-1

Один из примеров тесного и, что важно, плодотворного сотрудничества – белорусско-кыргызское взаимодействие. От дипломата из этой дружественной страны Александр Лукашенко также принял сегодня верительную грамоту. В последние годы объемы взаимной торговли между странами заметно растут, но потенциал гораздо больше. Беларусь и Кыргызстан работают над рядом перспективных совместных проектов в разных отраслях экономики.

Посол Кыргызстана в Беларуси рассказал, какие мероприятия запланированы у стран в 2024-м-4

Эрбол Султанбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси:
В качестве посла Кыргызстана я намерен приоритетное значение уделять традиционно таким направлениям, как торгово-экономическое и культурно-гуманитарное взаимодействие. В текущем году мы ожидаем проведение в Минске Дней культуры Кыргызстана в Беларуси. Также в Бишкеке ожидается проведение очередного заседания межправительственной совместной комиссии. Планируется организовать взаимные визиты бизнес-миссий для налаживания прямых контактов между деловыми кругами двух стран.

# Беларусь-Кыргызстан # общество

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