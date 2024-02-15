Посол Кыргызстана в Беларуси рассказал, какие мероприятия запланированы у стран в 2024-м

Беларусь всегда искренне встречает друзей и партнеров, заинтересованных в укреплении отношений с нашей страной. Об этом заявил Александр Лукашенко во время церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко – послам зарубежных стран: мы готовы к диалогу со всеми без исключения. Подробнее.

Один из примеров тесного и, что важно, плодотворного сотрудничества – белорусско-кыргызское взаимодействие. От дипломата из этой дружественной страны Александр Лукашенко также принял сегодня верительную грамоту. В последние годы объемы взаимной торговли между странами заметно растут, но потенциал гораздо больше. Беларусь и Кыргызстан работают над рядом перспективных совместных проектов в разных отраслях экономики.