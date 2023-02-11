«Минские соглашения могли быть выполнены по одному щелчку». Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?
Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?
Надежда Сасс, ведущая:
Годовщина подписания Минских соглашений. Был ли шанс на мир?
Виктор Медведчук, глава политсовета запрещенной в Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»:
И в 2014-м, и в 2015-м особенно Минские соглашения могли быть выполнены по одному щелчку.
Олег Волошин, народный депутат Украины:
Петр Порошенко прямо говорил: я вас, экспертов и политологов, призываю в эфирах лоббировать необходимость выполнения Минских соглашений, убедить колеблющихся, потому что это единственный шанс сохранить страну. Это он говорил за закрытыми дверями. А выходил на камеры и начинал рассказывать, что нас там принудили, под дулом пистолета и так далее.
Виктор Медведчук:
Когда президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин говорил, что Донбасс – это Украина, Порошенко пытался от него, как говорят, сдыхаться.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Весь мир говорил о том, что наконец-то сделали шаг и подписали эти соглашения. Прекратилась война, перестали гибнуть люди.
Виктор Медведчук:
Ни президент Порошенко, ни президент Зеленский так до сих пор и не высказали, в том числе в свое время, благодарности Александру Григорьевичу Лукашенко за то, что тот представил не только площадку для переговоров, но и создал нормальные условия для мирного урегулирования.
Анатолий Глаз, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:
Белорусская дипломатия точно не прекратит работу на данном направлении. И конечно, наше искреннее желание об установлении мира на украинский земле сохраняется. И эта позиция неизменна.
Драган Станоевич, глава Сербского движения патриотов отечества и диаспоры «Род»:
Запад во главе с США уничтожили международное право, на которое сегодня так ссылаются. Они открыли тогда ящик Пандоры.
Олег Волошин:
Мы не хотели, чтобы Украина стала такой себе новой Содомом и Гоморрой. Это главная проблема. И Лукашенко не позволил это сделать в Беларуси.
Виктор Медведчук:
Есть другая Украина, есть другой голос, который должен быть услышан и в Украине, и в мире, который говорит о том, что мы хотим не только мира, мы хотим дружеских отношений с Россией.
«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь». Смотрите в воскресенье, 12 февраля, в 21:00.
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