Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?

Надежда Сасс, ведущая:

Годовщина подписания Минских соглашений. Был ли шанс на мир?

Виктор Медведчук, глава политсовета запрещенной в Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»:

И в 2014-м, и в 2015-м особенно Минские соглашения могли быть выполнены по одному щелчку.

Олег Волошин, народный депутат Украины:

Петр Порошенко прямо говорил: я вас, экспертов и политологов, призываю в эфирах лоббировать необходимость выполнения Минских соглашений, убедить колеблющихся, потому что это единственный шанс сохранить страну. Это он говорил за закрытыми дверями. А выходил на камеры и начинал рассказывать, что нас там принудили, под дулом пистолета и так далее.

Виктор Медведчук:

Когда президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин говорил, что Донбасс – это Украина, Порошенко пытался от него, как говорят, сдыхаться.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Весь мир говорил о том, что наконец-то сделали шаг и подписали эти соглашения. Прекратилась война, перестали гибнуть люди.

Виктор Медведчук:

Ни президент Порошенко, ни президент Зеленский так до сих пор и не высказали, в том числе в свое время, благодарности Александру Григорьевичу Лукашенко за то, что тот представил не только площадку для переговоров, но и создал нормальные условия для мирного урегулирования.

Анатолий Глаз, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

Белорусская дипломатия точно не прекратит работу на данном направлении. И конечно, наше искреннее желание об установлении мира на украинский земле сохраняется. И эта позиция неизменна.

Драган Станоевич, глава Сербского движения патриотов отечества и диаспоры «Род»:

Запад во главе с США уничтожили международное право, на которое сегодня так ссылаются. Они открыли тогда ящик Пандоры.

Олег Волошин:

Мы не хотели, чтобы Украина стала такой себе новой Содомом и Гоморрой. Это главная проблема. И Лукашенко не позволил это сделать в Беларуси.