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Профессор Дизен назвал удары США по Ирану величайшей ошибкой

02 марта 2026 12:16
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Профессор Дизен назвал удары США по Ирану величайшей ошибкой-0

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен назвал удары по Ирану огромной ошибкой США, которая останется в истории как предсказуемая катастрофа. Об этом пишет РИА Новости.

В субботу США и Израиль начали операции против Ирана. Тель-Авив объявил, что цель операции – не дать Тегерану получить ядерное оружие.

Трамп заявил о намерении разгромить иранский флот и призвал к свержению режима. Иран отреагировал ударами по Израилю и американским базам.

Россия осудила атаки, заявив, что они не имеют отношения к нераспространению ядерного оружия. Лавров призвал к переговорам и заявил о готовности содействовать урегулированию в Совете Безопасности ООН.

Фото: pixabay

# США # Международная политика # Новости США # политика США

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