«Наша страна в лице африканцев обрела друзей и партнёров». Почему зимбабвийцы рады сотрудничать с белорусами?

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
На минувшей неделе завершились переговоры Александра Лукашенко с нашими африканскими партнерами. И что сразу на себя обращает внимание – в каждой из посещаемых стран Президента встречали с особой теплотой и уютом. И причина здесь не только в традициях. Ведь как бы ни выражались они лучезарно, искру в глазах все равно не подделать. Обнимающий характер встречающих взглядов ясно дает понять: Президента в Африке ждали! Как ждут дорогого гостя и близкого друга. А дождавшись, встречают праздником.
Скорее всего, в контексте этих событий влияет тот исторический опыт, где жизнь африканцев не баловала. И зарубежные «гости» обычно воспринимали их как объект, чьими чувствами можно легко поступиться. Исторически другие приходили к ним, чтобы использовать и поживиться природными ресурсами их континента. Белорусы же на контрасте их прошлого опыта желают сотрудничать и дружить. В лице Лукашенко, который тоже к ним с уважением. Тепло взамен на тепло. В ответ на него африканцы раскрылись. С этой позиции поездка главы государства в Африку завершилась удачно: наши возможности и ресурсы африканских партнеров в перспективе друг друга дополнят. И в условиях зарубежных санкций станут основой развития. Что принципиально – развития двустороннего. Территориально Беларусь и африканские партнеры далеки друг от друга, но в желании проживать свою уникальную жизнь мы довольно близки. Тем самым и мы, и они для зарубежных стран становимся неудобными. Их санкции как бы призваны нас наказать, как бы ослабить и подчинить. Программа их стратегии выживания в мире продолжает идти путем поглощения. Принуждать, подавлять, подчинять.
Алена Дзиодзина:
Опыт отношений Беларуси с Зимбабве дает и другим африканским странам понять, что санкции – еще не тупик, а просто возможность выстроить путь по-новому. Когда давление посторонних мотивирует нас на это решиться. С этой позиции опыт бесценен. Если переводить факты на язык психологии, это значит – надежда, выход из трудностей есть. А для того чтобы выжить, использовать и подавлять совершенно не обязательно. Нужно лишь отнестись к людям по-человечески. Очевидно, белорусский подход в Африке оценили, выразив теплое отношение к нашему Президенту в ответ. На языке своих африканских традиций. Символизм занимает в культуре народов их континента особое место. Это важно отметить. Ведь когда нашему Президенту подарят льва, это многое скажет о том, как прошла поездка: как именно африканские партнеры его восприняли и что для них означает его визит.
Дело в том, что в представлении многих народов Африки лев олицетворяет надежность, выносливость, благородство, справедливость и силу. А согласно отдельным поверьям считалось, что самые сильные из древних правителей могут явиться в образе льва и в трудный период защитить людей от беды. То есть сам архетип льва олицетворяет собой не страх, а символичный образ доверия, обретения новых опор, ощущение безопасности и защиту. Учитывая то, насколько душевной вышла поездка, гамма перечисленных чувств абсолютно неудивительна. Именно благодаря ценностным принципам белорусской политики это стало возможным, и наша страна в лице африканцев обрела друзей и партнеров. Так может ли что-то более явно сказать, как там восприняли визит белорусского лидера и лично отнеслись к самому Лукашенко? Символичный подарок дает четко понять, как встретили там желание нашей страны сотрудничать, да и насколько вообще человечность ценна.
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