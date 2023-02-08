«Наша страна в лице африканцев обрела друзей и партнёров». Почему зимбабвийцы рады сотрудничать с белорусами?

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

На минувшей неделе завершились переговоры Александра Лукашенко с нашими африканскими партнерами. И что сразу на себя обращает внимание – в каждой из посещаемых стран Президента встречали с особой теплотой и уютом. И причина здесь не только в традициях. Ведь как бы ни выражались они лучезарно, искру в глазах все равно не подделать. Обнимающий характер встречающих взглядов ясно дает понять: Президента в Африке ждали! Как ждут дорогого гостя и близкого друга. А дождавшись, встречают праздником.

Скорее всего, в контексте этих событий влияет тот исторический опыт, где жизнь африканцев не баловала. И зарубежные «гости» обычно воспринимали их как объект, чьими чувствами можно легко поступиться. Исторически другие приходили к ним, чтобы использовать и поживиться природными ресурсами их континента. Белорусы же на контрасте их прошлого опыта желают сотрудничать и дружить. В лице Лукашенко, который тоже к ним с уважением. Тепло взамен на тепло. В ответ на него африканцы раскрылись. С этой позиции поездка главы государства в Африку завершилась удачно: наши возможности и ресурсы африканских партнеров в перспективе друг друга дополнят. И в условиях зарубежных санкций станут основой развития. Что принципиально – развития двустороннего. Территориально Беларусь и африканские партнеры далеки друг от друга, но в желании проживать свою уникальную жизнь мы довольно близки. Тем самым и мы, и они для зарубежных стран становимся неудобными. Их санкции как бы призваны нас наказать, как бы ослабить и подчинить. Программа их стратегии выживания в мире продолжает идти путем поглощения. Принуждать, подавлять, подчинять.