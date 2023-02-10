«Люди тогда с азартом сжигали мосты». Почему стоит простить беглых и пустить в Беларусь?

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина:
На этой неделе Президент Беларуси подписал Указ о рассмотрении обращений находящихся за рубежом граждан Республики Беларусь по вопросам совершения ими правонарушений. Проще говоря, теперь у тех, кто по разным причинам покинул нашу страну в 2020 году, будет возможность узнать, есть ли к ним у государства вопросы и на каких условиях они бы могли вернуться домой. Однако то, что принципиально важно – такой путь возвращения обнаружил себя в ответ на конкретный запрос. С позиции тех, кто тогда побежал. И, принимая подобный Указ, Президент лишь на него ответил. Как обычно, по-человечески.
Хотя и люди тогда с азартом сжигали мосты, ожидая, что там где-то в Польше, Литве или какой-то иной Европе их встретит другая жизнь. Обязательно лучше и непременно счастливее. Пребывая в той эйфории, словно не замечали, как хороша и заботлива Беларусь. Эмоции создают пелену на глазах, так бывает. А потом время размывает туман, и уехавшие в свое время прочь внезапно встречаются с тем, что в «стране мечты» их вовсе не ждали. И там они никому не нужны. Возможно, со многими так и было: часть людей поддались эмоциям – обманулись. Кто-то при этом нарушил закон. А иные вообще пребывают не в курсе – есть ли за ними состав преступления.
Впрочем, как бы ни пролегал путь этих людей за границу, любой человек способен каяться, сожалеть и желать все исправить. Указ Президента открывает возможный путь: «Это наша добрая воля, мы ее продемонстрировали. Пожалуйста, обращайтесь, будем рассматривать ваши заявления», – пошел навстречу глава государства тем, кто и правда хотел бы вернуться, но опасается быть в ответе за совершение когда-то поступки. Путем заявления теперь можно понять – есть ли вообще состав преступления. И если есть, то как можно исправить, а дальше выбор за самим человеком.
Алена Дзиодзина, психолог:
«Не хотите – сидите там. Хотите – воюйте, хотите – метите улицу… Мы никого не заставляем и не настаиваем в этом плане», – рассуждал Президент о том, что и в этот раз каждый решает сам. Психологически для людей этот выбор бесценен, важно, когда такой выбор есть. К слову, в сопредельных как бы демократических странах подобной роскоши нет. И там происходит гораздо жестче, когда одобрительных слов про Россию может быть для ареста достаточно. И вслух поддержать Беларусь означает встать под удар. Просто сказать хорошо о других, не затронув своей страны даже и по касательной.
У нас же наоборот никто и ни в чем не намерен давлеть. Ни на патриотичных «своих», ни на потерявшихся «беглых». Этот ведущий принцип отражается даже том, что подать заявление можно будет дистанционно. Психологически это создает безопасную атмосферу для всех, кто хотел бы домой, но сомневается и боится. На расстоянии ведь пугаться и нечего.
«Силой сюда тащить, чтобы посадить или чтобы поговорить с кем-то, мы не собираемся», – акцентирует главный принцип работы комиссии Александр Лукашенко. Предполагая даже для преступивших закон вернуться путями помилования. Обратившись за этим к самому Президенту.
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