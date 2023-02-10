«Люди тогда с азартом сжигали мосты». Почему стоит простить беглых и пустить в Беларусь?

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина:

На этой неделе Президент Беларуси подписал Указ о рассмотрении обращений находящихся за рубежом граждан Республики Беларусь по вопросам совершения ими правонарушений. Проще говоря, теперь у тех, кто по разным причинам покинул нашу страну в 2020 году, будет возможность узнать, есть ли к ним у государства вопросы и на каких условиях они бы могли вернуться домой. Однако то, что принципиально важно – такой путь возвращения обнаружил себя в ответ на конкретный запрос. С позиции тех, кто тогда побежал. И, принимая подобный Указ, Президент лишь на него ответил. Как обычно, по-человечески.

Хотя и люди тогда с азартом сжигали мосты, ожидая, что там где-то в Польше, Литве или какой-то иной Европе их встретит другая жизнь. Обязательно лучше и непременно счастливее. Пребывая в той эйфории, словно не замечали, как хороша и заботлива Беларусь. Эмоции создают пелену на глазах, так бывает. А потом время размывает туман, и уехавшие в свое время прочь внезапно встречаются с тем, что в «стране мечты» их вовсе не ждали. И там они никому не нужны. Возможно, со многими так и было: часть людей поддались эмоциям – обманулись. Кто-то при этом нарушил закон. А иные вообще пребывают не в курсе – есть ли за ними состав преступления.

Впрочем, как бы ни пролегал путь этих людей за границу, любой человек способен каяться, сожалеть и желать все исправить. Указ Президента открывает возможный путь: «Это наша добрая воля, мы ее продемонстрировали. Пожалуйста, обращайтесь, будем рассматривать ваши заявления», – пошел навстречу глава государства тем, кто и правда хотел бы вернуться, но опасается быть в ответе за совершение когда-то поступки. Путем заявления теперь можно понять – есть ли вообще состав преступления. И если есть, то как можно исправить, а дальше выбор за самим человеком.