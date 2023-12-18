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Милорад Додик: миротворческие усилия Александра Лукашенко единственные смогли бы спасти Украину от разрушения

18 декабря 2023 17:10
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Президент Беларуси Александр Лукашенко славится тем, что борется за свою страну и свой народ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил глава Республики Сербской Боснии и Герцеговины в спецвыпуске программы «САСС уполномочен заявить» на телеканале «РТР-Беларусь».

Милорад Додик: миротворческие усилия Александра Лукашенко единственные смогли бы спасти Украину от разрушения-1

Милорад Додик подчеркнул, что долг Президента – уважать мнение и волю своего народа, а не обращать внимание на личный комфорт. Заметим, что и Александр Лукашенко, и Милорад Додик стали первыми лидерами в Европе, которые решили отталкиваться от мнения своих сограждан и избирателей, а не от мнения элит коллективного Запада. В ответ от Евросоюза последовали как экономические, так и персональные санкции. По мнению специального гостя программы, бюрократы из Брюсселя и далекой Америки оторваны от реальности. Милорад Додик отметил, что следит за деятельностью белорусского лидера и подчеркнул миротворческие усилия Александра Лукашенко.

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В эфире программы «САСС уполномочен заявить» Милорад Додик анонсировал свой визит в Минск.

# Международная политика

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