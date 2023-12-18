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Электоральная кампания. Как готовятся к выборам и что говорит социология? Анонс ток-шоу «По существу»

18 декабря 2023 08:24
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Электоральная кампания входит в активную фазу, со вчерашнего дня, 17 декабря, стартовала процедура выдвижения кандидатов. Как готовятся организаторы к обновленной процедуре, что говорит научная социология и как отличить правду от данных вбросов, почему эти выборы имеют цепную реакцию?

Электоральная кампания. Как готовятся к выборам и что говорит социология? Анонс ток-шоу «По существу»-1

Ответы на вопросы этим вечером в 18:30 на площадке ток-шоу «По существу» будут искать ведущие и эксперты.

Стать участником может каждый зритель. Для этого считывайте QR-код, который появится со стартом эфира на экране, и переходите в чат на платформе YouTube. Вопрос, комментарий может подкинуть повод для дискуссии.

Присоединяйтесь к единственному на отечественных экранах ток-шоу, которое работает в прямом эфире, этим вечером на СТВ в 18:30.

# Выборы в Беларуси

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