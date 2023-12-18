Лукашенко поздравил руководство и народ Катара с национальным днём

Президент Беларуси поздравил Эмира Государства Катар, его заместителя и народ этой страны с национальным днем. Александр Лукашенко отметил, что как и Беларусь, Катар использует все возможности и ресурсы для содействия достижению мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент отметил, что мы высоко ценим дружественный характер отношений между нашими странами и выразил благодарность за помощь, оказанную белорусским гражданам при эвакуации из сектора Газа. Также глава государства подтвердил готовность Минска к укреплению сотрудничества с Дохой в политической, торгово-экономической, логистической, финансовой, инвестиционной и других отраслях.