Лукашенко поздравил руководство и народ Катара с национальным днём

Президент Беларуси поздравил Эмира Государства Катар, его заместителя и народ этой страны с национальным днем. Александр Лукашенко отметил, что как и Беларусь, Катар использует все возможности и ресурсы для содействия достижению мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.