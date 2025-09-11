«Ждём ваших инициатив и проектов». Лукашенко принял верительные грамоты послов зарубежных стран

Начинаем с максимально широкого набора тем внешней политики. Беларусь на международном треке никогда не изменяла своему главному принципу: Минск готов сотрудничать со всем миром, при условии, если это будет диалог на равных. И церемония вручения верительных грамот во Дворце Независимости, и, конечно, риторика и тональность 5-часовых переговоров Александра Лукашенко с представителем Президента США – тому подтверждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обозначим контуры этих важнейших тем и то, что пишут новостные ленты (далеко не только белорусские) и что активно обсуждают в экспертном сообществе. Итак, представители 8 государств мира сегодня попросили белорусского лидера «верить» – в этом смысл вручения верительных грамот и подтверждение готовности к тому самому «диалогу на равных». География охватывает Европу, Азию и Африку, иными словами, большую часть света. Так, «жаркий континент», где Беларусь в последние годы весьма прочно закрепилась, представили послы Судана, Нигера, Мали и Эфиопии. И это, очевидно, новые возможности для продвижения белорусских интересов на африканском треке. Из европейских посланников – три дипломата. При этом стоит обратить внимание на уже знакомую персону посла Словакии. Йозеф Мигаш некогда возглавлял дипмиссию этого европейского государства в Минске и сегодня, вновь приехав сюда, подчеркнул, что намерен сделать все, чтобы отношения Беларуси и со Словакией, и с Евросоюзом в целом стали намного лучше. А это уже к вопросу о голосах политического здравомыслия в Европе, которых немало и которые Минск, безусловно, приветствует. Как и приветствует, очевидно, конструктивное русло, в которое входит белорусско-американский диалог. Вне всяких сомнений, поворотным моментом в этой истории стал телефонный разговор Александра Лукашенко и Дональда Трампа в тот момент, когда американский лидер летел на переговоры на Аляску. Этот момент сегодня вспомнил представитель Президента США на встрече с белорусским лидером. Переговоры во Дворце Независимости были действительно конструктивными. Штаты после очевидно затяжного периода напряженности хотят нормализации отношений с Минском, что подчеркнул гость из Вашингтона, и вот первый предметный шаг – США снимают санкции с национальной авиакомпании «Белавиа». На этом пока сохраним интригу – все детали в большом сюжете о белорусско-американских отношениях. А пока о восьми векторах в нашей внешней политике, которые сегодня обрели новые очертания.

Итак, Африка, которая сейчас крайне избирательна в выборе партнеров и союзников. Долгие десятилетия западный мир смотрел на эту часть мира исключительно как на ресурсную базу. Сейчас все по-другому. И белорусские принципы внешней политики здесь в тренде. Важная ремарка. То, что ценят африканцы – это политическая порядочность и экономическая надежность Беларуси как партнера. И дипломатам, которые теперь будет представлять интересы Эфиопии, Нигера, Мали и Судана в Беларуси, безусловно, импонирует такой подход. Конечно, мосты дружбы Беларусь строит не только на юге. Во Дворце Независимости сегодня и дипломаты из обширной Евразии: от далекого Вьетнама до Ватикана, Мальтийского ордена, а также Словакии. Касательно этой страны важно сказать: не все государства – члены ЕС и НАТО продолжают слепо двигать мир к хаосу. Напомним, в мае этого года Словакия заявила, что намерена возобновить конструктивный диалог с Беларусью. Сегодня Йозеф Мигаш вручил нашему Президенту верительную грамоту. Господин Мигаш занимал должность посла в нашей стране с 2016 по 2020 годы. Дипломат был также награжден орденом Франциска Скорины за значительный личный вклад в укрепление двусторонних отношений. Конечно, все гости Дворца нацелены на конструктивное сотрудничество. Еще до старта торжественной церемонии они поделились своими взглядами касательно двусторонней повестки.

Йозеф Мигаш, Чрезвычайный и Полномочный Посол Словакии в Беларуси:

Я возвращаюсь обратно на миссию посла. Я хочу сделать все, чтобы отношения между Словакией, ЕС и Беларусью были лучше, намного лучше, они были основаны на прагматизме, сотрудничестве, кооперации и приятельстве. Потому что ситуация, которая реально есть, не может ни белорусскую, ни словацкую сторону, я думаю, ни ЕС успокаивать. Поэтому надо все сделать. И я с этой целью приехал.

Ван Чунг Нгуен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в Беларуси:

Я твердо убежден, что существует большой потенциал, особенно в плане экономического развития и инвестиций, между нашими странами. Мы должны использовать все возможности, чтобы добиться большего успеха в этом контексте. Например, в следующем месяце у нас будет прямой рейс из Минска во Вьетнам. Это поспособствует развитию не только туризма. Церемония вручения верительных грамот – это старт официальной работы дипломатов. Все они люди опытные, многие с Беларусью так или иначе знакомы. Однако для послов важно услышать позицию первого лица, а также видение Президентом нынешней международной повестки.