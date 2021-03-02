Александр Лукашенко ответил на домыслы о переговорах с Владимиром Путиным: «Мы, белорусы, живём в своей квартире»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 – это полная брехня и выдумки. Я даже не собираюсь сейчас перечислять все вопросы, которые были обсуждены. Их десятки были. Очень многие вопросы. Притом подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все вопросы белорусско-российских отношений. Контекст этих переговоров, если можно так сказать, ограничен был рамками Союзного государства. Изначально – как создавалось Союзное государство, о чем договаривались, на каком уровне находимся сейчас и на что способны выйти.

Если очень кратко отвечать на выдумки и вранье в разных каналах, вот я процитирую самого себя, когда мы в такой дружеской, абсолютно дружеской атмосфере подошли к итогам переговоров Союзного государства, я сказал как мы видим это Союзное государство. Мы, белорусы, живем в своей квартире. Она небольшая. И Россия, огромная Россия живет, ну, может быть, не в квартире, как я сказал, а на всем этаже. И мы суверенное и независимое государство. Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав России или Россия должна войти в состав Беларуси, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления… Мир настолько изменился, что это просто было бы глупо даже работать в этом направлении. А во-вторых, это абсолютно не нужно. Потому что, существуя как суверенное независимое государство, мы можем выстроить такую систему отношений, что эта система отношений будет мощнее, нежели в самой Российской Федерации взаимоотношения отдельных территорий.