Александр Лукашенко ответил на домыслы о переговорах с Владимиром Путиным: «Мы, белорусы, живём в своей квартире»

Новости Беларуси. Детали недавних переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина 2 марта стали предметом разговора на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Детали недавних переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина 2 марта стали предметом разговора на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возвращаясь к темам встречи, глава государства отметил: диалог охватил все направления, по которым сегодня выстраиваются отношения между странами. В частности, обсуждалось взаимодействие в формате Союзного государства, вопросы кооперации, военно-технического сотрудничества, противостояние различным вызовам, в том числе внешним. Между тем, этот рабочий визит в Сочи породил немало фейков.
Многое из того, что обсуждается сегодня в сети, Президент назвал враньем.
Например, не шла речь о предоставлении Беларуси российского кредита, и этой темы изначально не было в повестке дня. Равным образом не поднимался вопрос и так называемого трансфера власти, о чем писали некоторые ресурсы.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 – это полная брехня и выдумки. Я даже не собираюсь сейчас перечислять все вопросы, которые были обсуждены. Их десятки были. Очень многие вопросы. Притом подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все вопросы белорусско-российских отношений. Контекст этих переговоров, если можно так сказать, ограничен был рамками Союзного государства. Изначально – как создавалось Союзное государство, о чем договаривались, на каком уровне находимся сейчас и на что способны выйти.
Если очень кратко отвечать на выдумки и вранье в разных каналах, вот я процитирую самого себя, когда мы в такой дружеской, абсолютно дружеской атмосфере подошли к итогам переговоров Союзного государства, я сказал как мы видим это Союзное государство. Мы, белорусы, живем в своей квартире. Она небольшая. И Россия, огромная Россия живет, ну, может быть, не в квартире, как я сказал, а на всем этаже. И мы суверенное и независимое государство. Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав России или Россия должна войти в состав Беларуси, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления… Мир настолько изменился, что это просто было бы глупо даже работать в этом направлении. А во-вторых, это абсолютно не нужно. Потому что, существуя как суверенное независимое государство, мы можем выстроить такую систему отношений, что эта система отношений будет мощнее, нежели в самой Российской Федерации взаимоотношения отдельных территорий.
Глава государства отметил, что у Беларуси и России практически одинаковый уровень развития по различным направлениям, и если страны захотят, то смогут выстроить такую систему взаимоотношений.