Прямой эфир

Мединский: «В случае отказа от переговоров вся ответственность за кровопролитие будет на украинской стороне»

27 февраля 2022 11:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как заявил помощник президента России Владимир Мединский, российская делегация ждет ответа от Украины по поводу переговоров до 15:00 по белорусскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне стороны детально проработали и согласовали маршрут следования украинской делегации. При этом обеспечена и гарантирована абсолютная безопасность.

Мединский: «В случае отказа от переговоров вся ответственность за кровопролитие будет на украинской стороне»-1

Владимир Мединский, помощник президента России:
С раннего утра мы находимся в Беларуси, нам ехать до Гомеля из Минска около трех часов. Мы не руководствуемся эмоциями, ждем момента, когда украинская делегация выдвинется в Гомель из Киева. Для нас каждый час, каждая минута, чем быстрее начнутся переговоры – это спасенные жизни наших братьев-украинцев, мирных граждан и солдат ВСУ, которые пока еще остаются на линии противостояния. До 15:00 мы будем продолжать находиться здесь и ждать ответа украинской стороны в подтверждение их собственного решения выехать на переговоры в Гомель. Как только мы это подтверждение получим, мы немедленно выдвигаемся туда и встречаем наших коллег по переговорам. Еще раз – мы за мир. В случае отказа от переговоров вся ответственность за кровопролитие будет на украинской стороне. Но мы здесь до 15:00 ждем ответа украинской стороны.

Мединский: «В случае отказа от переговоров вся ответственность за кровопролитие будет на украинской стороне»-4

Напомним, провести переговоры в Гомеле предложила украинская сторона, на что Россия дала согласие. Но уже во второй раз Зеленский меняет решение и отказывается от диалога.

Читайте также:

Лукашенко: «Не в 16 часов бомбили Киев, пусть не врёт. Киев ещё до сих пор никто не бомбил»

«И об обычном оружии речи быть не может». Что обсудили Лукашенко и Макрон по конфликту в Украине?

Дмитрий Песков: «Имели место столкновения с передвижными группами националистов и бандеровцев»

# Международная политика # Владимир Мединский # Владимир Зеленский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: «Я бы даже это сейчас не назвал войной. Это конфликт. День, два – будет война. А через три дня – мясорубка»
27 февраля 2022 08:42

Александр Лукашенко: «Я бы даже это сейчас не назвал войной. Это конфликт. День, два – будет война. А через три дня – мясорубка»

Минск готовит переговоры России и Украины. Они пройдут в Гомеле
27 февраля 2022 07:34

Минск готовит переговоры России и Украины. Они пройдут в Гомеле

«И об обычном оружии речи быть не может». Что обсудили Лукашенко и Макрон по конфликту в Украине?
27 февраля 2022 04:53

«И об обычном оружии речи быть не может». Что обсудили Лукашенко и Макрон по конфликту в Украине?