Мединский: «В случае отказа от переговоров вся ответственность за кровопролитие будет на украинской стороне»

Владимир Мединский, помощник президента России:

С раннего утра мы находимся в Беларуси, нам ехать до Гомеля из Минска около трех часов. Мы не руководствуемся эмоциями, ждем момента, когда украинская делегация выдвинется в Гомель из Киева. Для нас каждый час, каждая минута, чем быстрее начнутся переговоры – это спасенные жизни наших братьев-украинцев, мирных граждан и солдат ВСУ, которые пока еще остаются на линии противостояния. До 15:00 мы будем продолжать находиться здесь и ждать ответа украинской стороны в подтверждение их собственного решения выехать на переговоры в Гомель. Как только мы это подтверждение получим, мы немедленно выдвигаемся туда и встречаем наших коллег по переговорам. Еще раз – мы за мир. В случае отказа от переговоров вся ответственность за кровопролитие будет на украинской стороне. Но мы здесь до 15:00 ждем ответа украинской стороны.