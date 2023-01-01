Пётр Петровский: почему они Russia Today испугались? Это системная альтернативная сеть подачи информации

Надежда Сасс, СТВ: Войну с четвертой властью, журналистами, еще никто не выигрывал. Другое дело, что сегодня журналисты стали удобными, исполняющими любые прихоти власти в разных уголках земного шара. Тогда возникает вопрос: откуда же черпать правдивую информацию современному человеку? Поэтому и набирают обороты те же Telegram-каналы. Возможно, у вас есть пример какого-то государства, где взяли верх те же средства массовой информации нетрадиционные, потому как другого средства черпать информацию в той же Германии, если даже у тебя есть «очень вкусный» материал, но он критикует нынешний курс, его ни одно средство массовой информации не опубликует.

Петр Петровский, политолог, эксперт Центра изучения интеграции «Северная Евразия»:

Давайте подумаем немного по-другому. Запад, 450 % – рост цены на газ, 330 % – рост цены на электроэнергию. Мы начали с такого посмеивания: а что будет делать Запад, когда у них будет новогодний ужин при свечах? Он достаточно романтичен, но негде подключить не просто нетрадиционные средства массовой информации, но и традиционные. А когда у тебя в стране, которая говорит, что она за права человека, свободу слова, транслируется идеология так называемая cancel culture, культура отмены, остракизм нового вида, когда тебя просто затравят и приведут к самоубийственной петле, то возникает большое сомнение о свободе этих государств. Это тоталитарное сознание.

Не зря, кстати, немецкий философ Ханна Арендт, когда говорила и размышляла про права человека, она это делала в книге «Истоки тоталитаризма». И половина книги была посвящена ксенофобии и расизму, а вторая половина – правам человека. И она говорила, что во имя прав человека будут убивать людей. И сейчас мы видим войну за права человека, к сожалению, до последнего человека. Поэтому рассерженные горожане, как их называют на Западе, это кто такие? Это те, кто пользуются альтернативными средствами массовой информации, блогами, социальными сетями, в том числе и Russia Today почему они испугались? Это системная альтернативная сеть подачи информации. Потому что никто правду не услышит и про рейхсбюргеров, кто они такие, этого вообще никто не знает в Германии, узнали только недавно, и про деиндустриализацию, которая происходит в Германии. Куда люди пойдут из BMW и Mercedes работать? И более того, а вдруг там начнется миграция?