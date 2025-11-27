Лукашенко – Зеленскому: «Потеряешь страну!» Президент откровенно ответил на вопросы СМИ

Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Мьянму. Уже 28 ноября здесь состоятся переговоры на высшем уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, что руководство этой азиатской страны всерьез намерено продвигать двусторонний формат, говорит масштаб встречи белорусского лидера на мьянманской земле. В Международном аэропорту Нейпьидо Президента Беларуси приветствовали особенно торжественно и с ярким национальным колоритом. Вот как это было. Визиту в Мьянму предшествовал рабочий визит главы государства в Кыргызстан. В Бишкеке Александр Лукашенко принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Инициативы нашего Президента по укреплению коллективной обороны, информационной безопасности и региональной сплоченности стали ключевыми моментами встречи союзников. Беларусь четко заявила: в условиях растущей турбулентности именно единство единомышленников становится главным фактором стабильности. Александр Лукашенко подчеркнул необходимость слаженных действий – не только военных, но и информационных, а также дипломатических и экономических. Цитаты Президента публикуют СМИ: «Мы должны держаться вместе – особенно в эти трудные времена» и «ОДКБ должна говорить одним голосом». Эти слова стали своего рода месседжем саммита – эмоциональным и прямым. Беларусь укрепила свои позиции в Организации. Доклад нашего Президента получил сильный отклик. Как отмечают союзники, выступления Александра Лукашенко звучали не просто уверенно – они резонировали. По итогам саммита подписано более десятка документов, направленных на модернизацию механизмов коллективной обороны и расширение военно-политической кооперации. Союзники согласовали новый вектор многополярности и подчеркнули важность совместных действий на фоне глобальных вызовов. Итак, ключевые заявления саммита, решения лидеров. И как дальше ОДКБ будет обеспечивать коллективную безопасность? Итоги большого дня у Алены Сыровой из Бишкека.

В ожидании начала саммита ОДКБ в Бишкеке внимательные журналисты обсуждали локацию его проведения. И дело не в том, что это довольно новое здание Администрации Президента. А в том, что прямо за забором «Ынтымак Ордо», или через дорогу (тут трактовки разошлись), развевался флаг Украины на территории посольства этого государства. И хотя в повестке саммита прямо тема не значилась, фоном была. Все же конфликт происходит у рубежей ОДКБ.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Несомненно, если мы считаем, что наша Организация – это совокупность всех государств, и мы одинаково рассматриваем угрозы как на южном направлении, в частности, таджикских, казахских, киргизских товарищей волнуют угрозы, связанные с Афганистаном, наркотрафик, незаконная торговля оружием, людьми, миграция и так далее. Те угрозы, трансграничные угрозы, которые сегодня волнуют, в принципе, всех, они идут с Юга. Нас тоже это волнует, потому что все эти угрозы перетекают и на европейский континент, восточноевропейский регион коллективной безопасности. Точно так же мы сегодня озвучивали и говорили о тех рисках, вызовах и угрозах, которые исходят сегодня от Запада. Это западные границы Организации Договора о коллективной безопасности. И, несомненно, они также могут повлиять на безопасность государств, входящих в Организацию Договора, находящихся на южных рубежах нашей Организации. Мы об этом сегодня говорили. Поэтому только вместе, только сообща можно противодействовать этим угрозам, давать отпор. И да, все средства, которые мы ставим на вооружение, защищая себя, направлены на коллективную безопасность. Смысл подобного объединения еще и в том, чтобы каждый из участников был заинтересован в силе и стабильности другого. Читайте здесь. Вы, кстати, заметили, что на кадрах видно, как за спиной Александра Вольфовича заходят министры обороны? И наш живо общается со своим российским коллегой. Хотя, конечно, до этого государственные секретари, главы МИД и министры обороны провели заседания на своих уровнях. Накануне в неформальной обстановке пообщались и лидеры стран – участниц ОДКБ. Многое проговорили. Сегодня встречались уже в другой обстановке. Название резиденции «Ынтымак Ордо» переводится как Дворец единства. Соответствуя ему, лидеры приезжали на саммит в схожей задумчивости. По красной дорожке никто из президентов, кстати, не шел в одиночестве. У машин встречал министр иностранных дел Кыргызстана. А у входа своих коллег приветствовал уже Садыр Жапаров. Традиционное семейное фото... Без одного.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Армян нет, поэтому меня поставили сюда. Больше тему Армении, которая так и не разморозилась, на саммите не поднимали. Тем более что армянская сторона оповестила заранее: автоматически со всеми принятыми на саммите решениями будет согласна. Так что говорили все больше о действительно значимом. Угроз вокруг объединенных Договором о коллективной безопасности становится только больше. О трудностях удержания западного фланга белорусы знают все. Но несмотря на это, по-прежнему ретранслируем: мы готовы к диалогу. Всегда. Лукашенко: западные политики целенаправленно готовятся к войне! Подробности. Все и всегда можно и нужно проговаривать. Минск придерживался такой позиции всегда, и в годы своего председательства в ОДКБ, и сейчас. Заинтересованным в мире в нашем регионе организациям неплохо было бы такую стратегию поведения перенять. Виктор Хренин назвал «полной ерундой» разговоры о потере актуальности ОДКБ. Читайте здесь.

Этот комментарий министр обороны Беларуси давал в ожидании заседания в широком формате. Главным его итогом должно было стать и стало подписание 16 документов. Согласовали кандидатуру нового генсека ОДКБ, казахстанца Имангали Тасмагамбетова сменил представитель Кыргызстана. Также приняли решение, что следующий саммит пройдет 11 ноября 2026-го в Москве. Россия с 1 января начинает председательство в ОДКБ. В этой связи Владимир Путин поделился планами. Путин предложил запустить программу оснащения сил ОДКБ российским оружием.

Протокольная программа саммита предусматривала и совместный обед лидеров. Он состоялся. Но Александр Лукашенко ушел с него раньше остальных. Нашего Президента ждали на следующей точке работы. В Мьянме. Но задержаться в Кыргызстане все же пришлось. Журналисты стали на пути. Было очевидно, что речь пойдет об украино-российском конфликте и американском желании его урегулировать. Как и обещал накануне Владимир Путин, проинформировал Александра Лукашенко о мирном плане Трампа. Да, это не окончательный документ, но какие-то выводы уже можно сделать. И сделали. Пусть на меня не обидится команда Трампа, он составлен в спешке – Лукашенко про мирный план США по Украине. Как только началась СВО, Александр Лукашенко публично пробовал достучаться до Владимира Зеленского, напоминая: война идет на территории Украины, Президентом которой он является. Тот его не услышал. Прошло три с половиной года, война по-прежнему идет, вот только территории уже не те.

Александр Лукашенко:

Трамп тут прав, когда он поджимает одну и другую сторону. И тут негативную роль играет Европейский союз. Надо прекратить эту войну. В этой войне, боюсь, не будет победителя. Это катастрофа. Знаете, почему не будет, если вдруг…. Ну а если будет победитель, это не Европейский союз, если от них откажутся США. Вот так экспромтом я могу сказать. Мы подумаем еще над этими вопросами. Впереди большая, тяжелая работа. Там много чего: и Запорожская станция, и золотовалютные резервы России… Там все учтено. Не без интересов США. Штрих Трампа как экономиста там присутствует. Подробности. Личную роль белорусского Президента в желании сначала сохранить, а после вернуть мир в Украине не замечал разве что слепой. И, кстати, именно Александр Лукашенко первым заявил о необходимости подключать к урегулированию ситуации американцев. Это был 2015-й. Тогда сочли достаточным собрать «нормандскую четверку». Четверка, а точнее, трое из четверых, собрались в Минске не для мира, как после оказалось, а для большого обмана, который вылился в большой конфликт и трагедию двух народов. Прислушайся тогда, возможно, и сложилось бы иначе.

Александр Лукашенко:

Больше всего настораживает то, что к этому процессу открыто не были подключены Соединенные Штаты Америки. Я считаю, что без американцев в Украине невозможна никакая стабильность. И, встречаясь в последнее время с представителями Соединенных Штатов Америки, официальными представителями, которые у нас бывали, я настоятельно доводил до них эту точку зрения, заявляя о том, что я не знаю, чего хотят американцы здесь, в Восточной Европе, в Украине в частности, но если американцы хотят, чтобы здесь был мир и стабильность, они немедленно должны подключиться к этому процессу. Но история не имеет сослагательного наклонения, да и это опыт, который извлек и Президент нашей страны, и белорусский народ. В части желания быть посредниками так точно. Представитель российской газеты, накануне трактовавший слова Александра Лукашенко о готовности Минска помочь, если это надо, получил исчерпывающий ответ. Скажите, пожалуйста, а вы готовы выступить посредником?