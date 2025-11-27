В Гродно и Витебске делегаты ВНС обсудили программу развития Беларуси на пятилетку

Обсуждение программы социально-экономического развития на 2026-2030 годы продолжается по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 27 ноября свои мнения, замечания и предложения высказывали делегаты Всебелорусского народного собрания в Гродно и Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная задача – выработать документ, который будет максимально реалистичным, конкретным и понятным каждому белорусу. Сейчас идет финальная шлифовка проекта. Но времени на это все меньше.

Итоговый вариант программы предстоит утвердить на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, которое пройдет 18-19 декабря. А пока широкое общественное обсуждение.

С делегатами пообщалась Галина Буро.

С проектом программы в портфеле и настроем на продуктивную работу.

Галина Буро, корреспондент:

Вы в своем плотном графике нашли время, чтобы ознакомиться с программой?