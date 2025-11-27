В Гродно и Витебске делегаты ВНС обсудили программу развития Беларуси на пятилетку
Обсуждение программы социально-экономического развития на 2026-2030 годы продолжается по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 27 ноября свои мнения, замечания и предложения высказывали делегаты Всебелорусского народного собрания в Гродно и Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главная задача – выработать документ, который будет максимально реалистичным, конкретным и понятным каждому белорусу. Сейчас идет финальная шлифовка проекта. Но времени на это все меньше.
Итоговый вариант программы предстоит утвердить на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, которое пройдет 18-19 декабря. А пока широкое общественное обсуждение.
С делегатами пообщалась Галина Буро.
С проектом программы в портфеле и настроем на продуктивную работу.
Галина Буро, корреспондент:
Вы в своем плотном графике нашли время, чтобы ознакомиться с программой?
Александр Версоцкий, председатель Лидского райисполкома, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Плотно даже занимался, чтобы она пополнилась еще одним объектом в Лидском регионе. У нас изготовлена проектно-сметная документация под терапевтический корпус в центральной районной больнице города Лиды.
Такая инициативность делегатов приветствуется. Программа социально-экономического развития страны – документ стратегический. По сути, дорожная карта на пятилетку. А значит, касается каждого...
Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Нашим людям очень важно еще раз получить подтверждение того, что мы сохраняем принципы социально ориентированной экономики, а это так, что мы продолжаем по-прежнему очень большое внимание уделять развитию наших регионов.
Полный зал, широкое обсуждение. И делегатам ВНС, а среди них ученые, медики, промышленники, госслужащие, есть что сказать. Все же проект важнейшего прогнозного документа охватывает все сферы жизни: от экономики и социальной сферы до безопасности и регионального развития.
В основе семь приоритетов с описанием задач, механизмов и индикаторов их достижения. Реализуются через порядка 20 государственных программ, в том числе по демографической безопасности, качеству жизни, технологическому прогрессу, а еще патриотическому воспитанию.
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